Amstelveense pizzagigant New York Pizza wordt Noors

Beeld Getty Images/EyeEm

Met de deal wordt heel New York Pizza op 145 miljoen euro gewaardeerd, wat de transactie een waarde van bijna 109 miljoen euro geeft. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door kartelautoriteiten in Nederland en Noorwegen.

New York Pizza en Orkla kennen elkaar al ruim twee jaar. Vorst: “Ze hebben begin 2019 januari Kotipizza in Finland overgenomen. Dat is een bedrijf dat we al sinds 2013 kennen, het is onze grootste deegklant.” Zo lanceerde New York Pizza drie jaar geleden een pizza met rendiervlees op basis van een recept van de Finnen. Zij zetten op hun beurt een rendierpizzza op het menu, nadat de Italiaanse premier Silvio Berlusconi zich beklaagde over de kwaliteiten van de Finse keuken. “Koti is ambitieus in Finland en Scandinavië, wij willen dat worden in de Benelux en Duitsland. Via Orkla kunnen we een heel stevige pizzagroep in Europa opzetten.”

Voor het Noorse moederbedrijf is de investering een nieuwe stap in de ontwikkeling van de zogenoemde ‘out of home’- ofwel bezorgmarkt. “Zij zitten al sinds mensenheugenis in de foodretail, maar zien de afgelopen tijd ook de verandering van de consument naar buitenhuismarkt.”

Klik

De klik is volgens Vorst zo goed dat niet met andere partijen over een overname of investering is gesproken. “Ze bestaan al 370 jaar. Het is een baken van betrouwbaarheid.” Orkla is zowel actief op het gebied van voedselmerken als bakkerijen en eetwinkels, met name in Scandinavië. Het bedrijf telt 21.000 medewerkers en heeft een beurswaarde van 8,6 miljard euro. Dochter Kotipizza is met 291 Finse vestigingen net iets groter dan New York Pizza.

De overname heeft volgens Vorst geen gevolgen voor de 75 medewerkers op het hoofdkantoor en in de deegfabriek in Amstelveen. Ook in de pizzeria’s, die allemaal worden uitgebaat door zelfstandige ondernemers, blijft alles bij het oude. “De naam blijft hetzelfde, onze identiteit blijft bewaard, de activiteiten blijven hetzelfde. Orkla verzamelt zelfstandige merken die ze allemaal overeind houden.”

Philippe Vorst . Beeld Jitske Schols

Groeispurt

New York Pizza was al bezig met een groeispurt. Zo wil het bedrijf dit jaar in Nederland van 229 naar 250 tot 260 zaken groeien en over twee jaar zeker 300 franchisevestigingen tellen. Dat is wel een jaar later dan oorspronkelijk gepland, met name omdat in coronajaar 2020 in plaats van de geplande 25 zaken, maar 12 nieuwkomers werden toegevoegd. Wel werd het hoofdkantoor annex deegfabriek in Amstelveen alvast uitgebreid. “We zullen heel sterk organisch groeien, door nieuwe franchisevestigingen te openen. Daar ga ik nu nog niet heel veel over zeggen, maar we hebben onze groeiplannen uit het verleden altijd waargemaakt. We zijn al goed op dreef.”

Daarnaast wil Vorst serieus werk maken van groei in de buurlanden, met steun van Orkla. “Alle opties staan open, maar onze focus ligt op de Benelux en Duitsland.” Het bedrijf opende eind vorig jaar zijn eerste Belgische zaak en is van plan er dit jaar nog eens vijf te openen. Daarnaast heeft New York Pizza nu twee vestigingen in Keulen.

New York Pizza doet dat op de golven van de bezorghausse sinds de uitbraak van corona. Vorig jaar zette het bedrijf met de verkoop van 11,5 miljoen pizza’s 54,7 miljoen euro om. “De bezorgmarkt is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Er is vaker besteld en ook het gemiddelde bestelbedrag lag hoger. Ik verwacht dat we die klanten zullen behouden.”

Wel zakte de zakelijke markt in en vooral in de grote steden stortten de door lockdown getroffen restaurants zich massaal op de bezorgklant. “Het is even afwachten hoe dat zich ontwikkelt nu mensen weer naar de restaurants kunnen. Maar de behoefte aan thuisbezorgen blijft.”

New York Pizza levert daarnaast als Euro Pizza Products in heel Europa deeg voor pizza en brood aan derden, waaronder Jumbodochter La Place, die wel flink onder de lockdown hebben geleden. “Met deeg hebben we wat klapjes gehad. Maar dat werd meer dan gecompenseerd door de inkomsten uit bezorging. We moeten even kijken wat de omzet gaat doen, tot nu blijft het goed. Ik verwacht wel dat de klanten zullen blijven.”

Pizzaslices

Vorst zette New York Pizza in 1993 op met broer Max en studievriend Richard Abram. Tijdens een bezoek aan New York ontdekten ze de toen in Nederland onbekende markt voor pizzaslices. Na een afstudeerscriptie over dat onderwerp zette het trio voor 450.000 gulden (204.000 euro) aan het Amsterdamse Spui hun eerste pizzapuntafhaalrestaurant op. Die vestiging bestaat nog steeds. Om ook ’s avonds en buiten de drukke binnensteden aan de slag te kunnen, richtte de focus zich drie jaar later op bezorging, een markt die tot dan in handen was van pizzeria’s.

Vorst en Abrams waren tot nu toe de enige aandeelhouder in het bedrijf. Max Vorst, actief met winkelvastgoedgigant Prowinko, werd in 2013 uitgekocht. Beiden hebben nu een een gelijk deel van hun belang aan de Noren verkocht en behouden elk 12,5 procent. “Dat vond ik persoonlijk best een grote stap,” erkent de 52-jarige Vorst, “maar voor de continuïteit van het bedrijf was er geen twijfel. Uiteindelijk heeft dat ook te maken met onszelf en onze gezinnen, we hebben allebei kinderen. Ik kan niet in de glazen bol kijken hoe het in de toekomst gaat. Hiermee is de continuïteit van het bedrijf verzekerd.

Vorst blijft ‘precies hetzelfde doen’. “Ik blijf gewoon ceo. Ik investeer ook een grote deel van de opbrengst van de verkoop terug in het bedrijf. Ik verheug me op al het werk die samenhangt met de groei.”