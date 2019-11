Amstelveense kat na acht jaar herenigd met eigenaar

Rode kater Max werd na acht jaar weer gevonden. Beeld Jeroen Steenhof

Het is niet ongewoon dat zijn katten naar buiten gaan en na een dag of twee terugkomen, zegt Steenhof, die dertien jaar oud was toen Max wegliep. “Bij Max was dat helaas de laatste keer niet het geval. We hebben zelf gezocht en briefjes opgehangen in de buurt met een foto en ons telefoonnummer, maar dat heeft helaas niet geholpen. Ik had het er moeilijk mee dat Max weg was.”

Na een paar jaar verloor Steenhof de hoop Max ooit terug te vinden. Gedurende drie weken liep zijn gezin regelmatig door de buurt op zoek naar Max, maar tevergeefs. “Als ik daarna een rode kat in Amstelveen voorbij zag lopen, ging ik altijd wel even kijken of het misschien niet toch Max kon zijn.”

Nu, acht jaar later, is Max onverwachts terecht. Op een gegeven moment werd de dierenambulance gebeld voor de kat, die naar alle waarschijnlijkheid enkele dagen op hetzelfde terrein aan het rondzwerven was. Iemand moet zich zorgen hebben gemaakt over het welzijn van het beest, dat er verwilderd uitzag met een doffe vacht en gerafelde oortjes.

De dierenambulance haalde Steenhofs kat drie kilometer van zijn huis vandaan op. Zij brachten hem naar het asiel, waar zijn chip is uitgelezen en Steenhof de eigenaar bleek te zijn. “Wij en de mensen van het asiel denken dat Max wel buiten heeft geleefd maar door lieve mensen eten heeft gekregen en in de winters warme plekjes heeft kunnen opzoeken rondom Amstelveen. Maar helemaal zeker kunnen we het natuurlijk niet weten.”