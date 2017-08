Amstelveense drugshandelaar krijgt drie jaar cel

Ook is de auto van de man - die hij gebruikte voor het vervoeren van de drugs - verbeurd verklaard. De officier van justitie had 3,5 jaar cel geëist.



Anonieme tip

De man kwam op de radar van de opsporingsdiensten dankzij een anonieme tip. De tipgever zag hoe auto's geregeld drugs kwamen bezorgen of er vanuit de voertuigen gedeald werd.



Afgelopen mei kon de verdachte worden aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie speelde de man drie jaar lang een belangrijke, aansturende rol in de handel in cocaïne en xtc. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de telefoonlijn waarop de bestellingen werden geplaatst. De drugs werd voornamelijk verhandeld in Zuid.



Witwassen

Het geld dat de Amstelvener verdiende met de drugs, heeft hij volgens het OM witgewassen. Hiervoor stelde hij een arbeidsovereenkomst op bij een schoonmaakbedrijf, waardoor het leek dat hij daar salaris ontving.



In mei heeft de rechtbank twee andere verdachten in de zaak veroordeeld tot 34 en 36 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Beiden gingen in beroep tegen deze straf.