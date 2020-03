Amstelveense bewoner moet zijn blauwe huis overschilderen

De bewoners van een blauw geverfde woning in de Amstelveense buurt Westwijk zijn verplicht deze over te schilderen. Dat heeft de gemeente Amstelveen besloten na een klacht van omwonenden. De blauwe kleur zou te fel zijn.

Volgens Jan Jacob Beckeringh, een van de bewoners, heeft de woning sinds de bouw in 1994 al een opvallende lichtblauwe kleur die sterk afwijkt van de omliggende huizen. “Die kleur was destijds, toen Westwijk werd gebouwd, juist iets dat werd aangemoedigd door de gemeente.”

Volgens de gemeente Amstelveen is de vergunning echter oorspronkelijk verleend voor een minder felle kleur lichtblauw. Nadat de bewoners vorig jaar de in de loop der jaren verbleekte gevel weer helder blauw verfden, deden enkele omwonenden gezamenlijk hun beklag bij de gemeente. De kleur zou teveel afwijken van de overwegend zandkleurige gevels van de omliggende huizen die pas later zijn gebouwd.

Wethouder van de gemeente Amstelveen Herbert Raat woont zelf in de buurt. “Ik ben er zo’n vijf keer langsgefietst. In zonlicht en bij andere weersomstandigheden. Het wijkt inderdaad af van de omgeving.”

Om vast te stellen of de kleur blauw inderdaad in strijd is met de verleende vergunning, werd het Nederlands Kleurinstituut ingeschakeld. De organisatie oordeelde volgens Raat dat de kleur blauw te verzadigd zou zijn om als lichtblauw beschouwd te kunnen worden.

Dwangsom

Raat: “Enerzijds vind ik dat bewoners een bepaalde vrijheid moeten hebben om het uiterlijk van hun woning vorm te geven, maar ze moeten wel rekening houden met hun buren.”

In het kader van het welstandsexces heeft de gemeente in overleg met de stadsbouwmeester besloten dat de bewoners hun woning over moeten schilderen. “Dat is ook een boodschap naar anderen toe. Er moet ergens een lijn worden getrokken om architectonische eenheid te bewaren. Dat gaat niet om een simpele dakkapel. We willen niet dat mensen hun huis opeens pimpelpaars gaan verven.”

Volgens Beckeringh suggereert de gemeente onterecht dat ze lukraak een pot blauwe verf hebben opgepakt. “Onze architect zit zelf juist in een raad die bepaalt over welstandsexcessen.” Op de foto’s die de gemeente van hun huis maakte ter ondersteuning van de zaak, zou de kleur tevens te fel zijn weergegeven – zelfs hun grijze auto zou blauw uitgevallen zijn.

“Elders in Amstelveen is er pas echt sprake van een architectonische janboel. Zorg er dan in eerste instantie voor dat zoiets niet ontstaat. Het is überhaupt belachelijk dat één iemand in de gemeente uitmaakt of de architectuur in de smaak valt.”

De gemeente heeft besloten dat de bewoners tot 1 mei de tijd hebben om de intentie te tonen dat ze het huis over willen schilderen. Dat houdt in dat ze begonnen moeten zijn met verven of een afspraak met een schilder moeten hebben gemaakt. Is dat op 1 mei nog niet gebeurd, dan wordt hen een dwangsom van 15.000 euro opgelegd. De bewoners zijn van plan bezwaar aan te tekenen.