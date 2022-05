Amstelveens wethouder Rob Ellermeijer (1958-2022) wilde niet ziek zijn

Hij was een gerenommeerd accountant die na zijn pensioen niet koos voor rust, maar voor een carrière in de Amstelveense politiek. Afgelopen zondag overleed Rob Ellermeijer, 63 jaar pas.

Rob Ellermeijer was een liberaal in hart en nieren. Voor hem was elk mens gelijk, arm of rijk. En, toch bijzonder voor een gerenommeerd accountant, hij was wars van welke rangen en standen dan ook.

Dat bleek bijvoorbeeld toen Ellermeijer als wethouder te maken kreeg met huurders die last hadden van schimmel of vocht. “Dat kan niet waar zijn, zei hij dan,” zegt collega-wethouder en partijgenoot Herbert Raat. “Dan wist je: morgen rijdt zijn BMW uit de garage en gaat hij bij die woningcoöperatie langs. Dan liet hij niet meer los. Rob was een ontzettend lieve, betrokken man.”

“Rob had Amstelveen in zijn hart gesloten en dat merkte je in alles wat hij deed,” zegt burgemeester Tjapko Poppens namens het college. “Of het nu ging om de portefeuilles waar hij verantwoordelijk voor was of zijn eerdere activiteiten als raadslid of vrijwilliger: bij Rob kwamen inwoners en Amstelveen altijd op de eerste plaats. Wij herinneren hem als een betrokken Amstelvener, maar bovenal als een zeer gewaardeerde collega en geliefd mens.”

Ondernemersgezin

Ellermeijer werd in 1958 geboren in Amsterdam, in een ondernemersgezin. Op 8-jarige leeftijd verhuisde hij naar Amstelveen om daar de rest van zijn leven te blijven.

In 1988 werd Ellermeijer registeraccountant. Hij was bijna 23 jaar partner van Ernst & Young en werkte daarna nog een tijd als zelfstandig ondernemer voordat hij een jaar voor zijn pensionering in 2015 een nieuwe carrière begon in de politiek.

Herbert Raat: “Veel mensen in zijn positie gaan na hun pensioen van hun rust genieten, in Portugal bijvoorbeeld, maar Rob ging de politiek in. Mensen van dat kaliber wil je er natuurlijk graag bij hebben.”

Nieuwe schaaktafel

Tussen 2014 en 2018 zat hij voor de VVD in de gemeenteraad van Amstelveen. Daarna werd hij wethouder, onder meer van de hoofdpijndossiers Wonen en Huisvesting en van de lokale omroep. Een van zijn laatste acties was het openen van een nieuwe schaaktafel op het Dorpsplein. Eind maart legde hij zijn werk als wethouder neer.

Raat: “Hij werd ziek, maar bleef keihard werken. Hij ging gewoon door. Hij wilde niet ziek zijn. Een paar weken geleden liep hij nog mee tijdens de verkiezingscampagne. Hij kon moeilijk lopen, maar liet zich niet kennen.”

Rob Ellermeijer wordt komende vrijdag op Zorgvlied begraven. Hij laat zijn vrouw José en dochters Lincy en Joyce na. Raat: “Rob was echt een familieman. Hij was dol op zijn vrouw en dochters. Hij was ook net grootvader geworden. Daar was hij ontzettend trots op.”