Amstelveenlijn wordt zondag officieel geopend

De nieuwe tram 25, de vervanger van metro 51, rijdt eindelijk op het traject tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam-Zuid. Beeld Olaf Kraak/ANP

De eerste rit met tram 25 was zondagochtend iets na 07.00 uur, in de middag wordt de lijn officieel geopend. Tram 25 rijdt van Amstelveen Westwijk naar de Strawinskylaan bij Station Zuid, een rit van ongeveer 21 minuten. De nieuwe lijn vervangt de oude lijn 51. Er is een nieuw spoor aangelegd en wissels en bovenleidingen zijn vernieuwd. Vier haltes zijn komen te vervallen en de haltes A.J. Ernststraat en Boelelaan/VU zijn samengevoegd. De bussen die reden ter vervanging van de metro zijn vanaf zondag geschrapt.

Door naar Uithoorn

De lijn zal in de komende jaren worden doorgetrokken naar Uithoorn. De verwachting is dat deze operatie in de zomer van 2024 wordt afgerond. Tot die tijd rijdt tram 25 tot het zuidelijkste puntje van Amstelveen.

Op de Amstelveenlijn worden de nieuwe 15G-voertuigen ingezet. Deze kunnen twee kanten op rijden. Dat is noodzakelijk, want de tram kan nergens keren. Op de lijn zullen verlengde tramstellen rijden die 350 reizigers kunnen vervoeren.