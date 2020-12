Amstelveenlijn staat stil op eerste officiële ritdag vanwege storing

Lijn 25 verbindt Amsterdam-Zuid met het zuidelijkste puntje van Amstelveen in minder dan een half uur. Beeld Eva Plevier

Helemaal van Akkrum (Friesland) naar Amsterdam-Zuid reizen om één ritje te maken met de Amstelveenlijn is voor Jelmer de Haan (22) niet te veel gevraagd. “Ik houd van het OV in het algemeen en ben altijd benieuwd naar nieuwe trams,” zegt hij als hij even na elf uur ‘s ochtends op tram 25 wacht.

Lijn 25, de tram die Amsterdam-Zuid met zuidelijkste puntje van Amstelveen verbindt in minder dan een half uur, gaat niet in stilte van start op de eerste officiële ritdag. Er staan mensen met kleine digitale camera’s langs de route, kinderen staan bij hekken te kijken naar de sneltram en online wordt er ‘s avonds nog een officiële openingsceremonie gepresenteerd door Humberto Tan. Toch geldt ook hier: early birds get the worms.

Het promotieteam deelt zondagochtend bij verschillende haltes kleinigheidjes als waxinelichtjes, mondkapjes en handwarmers uit om de start (coronaproof) te vieren.

Net als De Haan is ook Lorenzo Boldewijn (18) voor zijn lol de tram in gestapt. Hij glundert op het station in Amstelveen, omdat trams ‘zo geweldig zijn’. Hij wil later treinmachinist worden. “Of tramconducteur. Dat weet ik nog niet zeker.” Boldewijn is onder de indruk van de gekoppelde tram die ‘anders is dan gewone trams’.

Op de Amstelveenlijn worden immers de nieuwe 15G-voertuigen ingezet. Deze trams kunnen twee kanten op rijden. Dat is essentieel, want de tram kan nergens keren. Op de lijn zullen verlengde tramstellen rijden die 350 reizigers kunnen vervoeren.

De tram ‘doodmaken’

Het ritje terug naar Amsterdam loopt voor iedereen net ietsje anders dan verwacht, al zijn verrassingen de nieuwe lijn niet vreemd. Begin december, op de allereerste dag van de testritten ontspoorde de tram al ter hoogte van station Zuid. De tram liep uit de rails en liep lichte schade op.

Zondagochtend stopte de tram plots ter hoogte van tramhalte de Meent in Amstelveen. “Ik moet de tram helemaal doodmaken in verband met een technische storing,” klinkt het over de intercom.

Ondanks meerdere heropstart pogingen blijft het voertuig ruim twintig minuten stilstaan. Iedereen moet uitstappen en direct erna komt een andere ‘lijn 25-tram’ de gestrande passagiers oppikken.

Ook familie Visser, met Wieger en Joyce Visser en hun drie kinderen van een, drie en vijf jaar oud maken op zondag een ritje. Het gezin dat bij het spoor woont in Amstelveen zag al die tijd al de werkzaamheden aan de nieuwe lijn en kunnen nu eindelijk zelf meemaken waar al die tijd zoveel aan gewerkt werd. Hun twee oudsten zijn maar wat blij als de tram rijdt. “We gaan!”

“We gaan vaak naar Amsterdam voor opa en oma,” zegt Wieger die direct groter denkt: “Ze hadden eigenlijk de Noord/Zuidlijn door moeten trekken naar hier.”

Dat idee staat nog niet planning, wel is het plan dat de lijn in de komende jaren zal worden doorgetrokken naar Uithoorn. De verwachting is dat deze operatie in de zomer van 2024 wordt afgerond. Tot die tijd rijdt tram 25 tot het zuidelijkste puntje van Amstelveen.

Het plan is dat de lijn in de komende jaren zal worden doorgetrokken naar Uithoorn. Beeld Eva Plevier

Voor het gezin is het desondanks fijn dat de tram er is. Joyce Visser werkt in Zuid en gaat nu of met de scooter of met de bus naar Amsterdam. “Nu kan het ook met de tram. Ik moet nog ontdekken wat sneller is.”