Amstelveenlijn nadert voltooiing: eind dit jaar in gebruik

Aanleg van de nieuwe infrastructuur voor de Amstelveenlijn, in augustus 2019. Beeld Eva Plevier

De nieuwe lijn, die zal gaan rijden als tram 25, betekende een enorme infrastructurele operatie. Op de plaats waar in de vorige eeuw al een tram richting Uithoorn reed, is nieuw spoor aangelegd. Juist buiten Amstelveen is een enorm opstelterrein verrezen waar plek is voor 25 trams.

De lijn zal in de komende jaren worden doorgetrokken naar Uithoorn. De verwachting is dat deze operatie in de zomer van 2024 wordt afgerond. Tot die tijd rijdt tram 25 tot het zuidelijkste puntje van Amstelveen.

100 dagen testen

Volgens Jean Philippe de Lannoy, die namens de Vervoerregio Amsterdam de opdracht heeft gegeven tot de aanleg van de lijn, is er snel en effectief gewerkt. “Een prima prestatie. De komende honderd dagen gaan we testen, zowel de infrastructuur als het personeel dat op de lijn gaat rijden.”

De tram zal nog geruime tijd niet ideaal aankomen bij station Zuid, waar naar verwachting het grootste gedeelte van de reizigers gaat overstappen op de Noord/Zuidlijn of de trein. Nu kan de tram door problemen met de aanleg van het Zuidasdok niet dichterbij het station Zuid komen dan de Strawinskylaan, reizigers moeten daardoor verder lopen. De Lannoy: “We komen binnenkort met een tijdelijke oplossing.”

350 reizigers

De Amstelveenlijn, en later dus de Uithoornlijn, moet vooral voorzien in een betere bereikbaarheid van Amsterdam voor inwoners van Uithoorn en omstreken. Volgens het GVB is de verwachting dat vanuit Uithoorn de tram komende jaren steeds drukker zal worden. “De meeste mensen zullen vanuit Amstelveen doorrijden naar Amsterdam.”

Op de Amstelveenlijn worden de nieuwe 15G-voertuigen ingezet. Deze kunnen twee kanten oprijden: dat is noodzakelijk want de tram kan nergens keren. Op de lijn worden verengde tramstellen ingezet die 350 reizigers kunnen vervoeren.