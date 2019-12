Amstelveen zet met 7 partijen omstreden ontwikkeling van Uilenstede door

Amstelveen Noord, met in het midden de kantorenwijk Kronenburg waar 2500 studentenwoningen moeten komen. Beeld Amstelveen

Amstelveen probeert al jaren het noodlijdende kantorenpark Kronenburg tot een levendige wijk te maken. Omdat er grote behoefte is aan studentenhuisvesting wil de gemeente zeker 2500 studentenwoningen laten bouwen, die aansluiten op de naastgelegen studentencampus Uilenstede.

Het kabinet stak daar eerder een stokje voor omdat hierdoor groei van Schiphol in gevaar kan komen. Omdat de vliegroute van de Buitenveldertbaan pal over het gebied loopt, mogen er vanwege geluidsregels hoogstens 25 woningen worden gebouwd. Eerder werd daarom zelfs de herbouw van een zorgwoningcomplex dat altijd in Kronenburg was gevestigd verboden.

Amstelveen wil voorkomen dat Kronenburg weer een eenzijdige kantorenwijk wordt. De afgelopen jaren is een aantal grote kantoorgebouwen verbouwd tot hotel, waardoor nu een eenzijdige hotelwijk dreigt.

Campuscontracten

Het gemeentebestuur wil daarom de Schipholregels omzeilen door studentenhuisvesting niet als permanente maar als tijdelijke woonruimte aan te merken. Via zogeheten campuscontracten worden bewoners verplicht hun huis te verlaten nadat hun studie is afgelopen. In het gebied staan al studentenhotels die vergelijkbare huurcontracten bieden. Naast studentenhuisvesting, hotels en kantoren moet er ook shortstaywoonruimte in het gebied komen, voor kenniswerkers die enkele maanden tot een jaar in Nederland verblijven.

Door een aanpassing in de wet is de verantwoordelijkheid voor zulke projecten vorig jaar van het Rijk naar gemeentes verschoven. De plannen worden gesteund door gemeente Amsterdam, de Metropoolregio en de provincie Noord-Holland. Maar of ze werkelijk doorgaan, is onzeker. Tegenstanders, zoals Schiphol of het Rijk, kunnen er bezwaar tegen maken of ze via de rechter voorkomen

Amstelveen sluit het ontwikkelakkoord vrijdag met zeven partijen, waaronder de VU en studentenhuisvesters Duwo en het Belgische Xior. Daarnaast doen vastgoedbedrijven Kroonenberg en Maarssen en hotelontwikkelaar Dreico van de familie Van den Nieuwenhuijzen/Van der Valk mee. Ook de van oudsher in het gebied gevestigde Mytylschool Amstelrade sluit zich aan.