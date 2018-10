Amstelveen wil fuseren met meerdere gemeenten

Dat schrijft Eenhoorn in een advies aan de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Johan Remkes, dat donderdag gepubliceerd is.



Amstelveen werkt op ambtelijk niveau samen met Aalsmeer, maar dat gaat steeds stroever. Daardoor komt die samenwerking ter discussie te staan, en dat vindt Eenhoorn gevaarlijk.



Brede fusie

Hij neemt daarom de vlucht naar voren, en stelt een brede fusie voor. "Ik ben ervan overtuigd dat het moment aangebroken is om de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel (zonder Duivendrecht) te agenderen."



De afgelopen maanden heeft Eenhoorn gesprekken gevoerd met diverse collega's uit de regio ten zuiden van Amsterdam. "Iedere burgemeester geeft in eerste instantie aan dat zijn/haar gemeente zelfstandig wil opereren. Ook de gemeenteraden hebben de ambitie zelfstandig te blijven", schrijft Eenhoorn.



"Maar op hetzelfde moment wordt door bijna iedere burgemeester aangegeven dat het realistisch lijkt dat over 10 jaar de gemeentegrenzen veranderd zijn. Ik stel mij voor dat op den duur één sterke gemeente Amstelland ontstaat."



Diemen

Volgens Eenhoorn ligt een samensmelting met Diemen niet voor de hand, omdat die gemeente na de fusie tussen Weesp en de hoofdstad inmiddels bijna omsloten wordt door Amsterdam. De Diemense burgemeester Erik Boog is niet blij met die conclusie.



Door de vorming van een de gemeente Amstelland zonder Diemen, dreigt die in de armen van Amsterdam geduwd te worden. "Voor Diemen en Duivendrecht lijkt Amstelveen te zinspelen op een toekomst bij Amsterdam", zegt hij in een persbericht.



"Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Amstelveen zich aanmatigt uitspraken te doen over de toekomst van andere gemeentes."