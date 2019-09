Amstelveen wil Armando’s ‘drol’ verplaatsen

Der Bogen van Armando staat sinds 2015 op het Stadsplein Beeld Hollandse Hoogte / Paul van Riel

Dat noteert het Amstelveens Nieuwsblad. Het kunstwerk – à 325.000 euro – verrees in de zomer van 2015 op het Stadsplein, om de gerenoveerde omgeving een impuls te geven. Het moest een soort informele toegangspoort tot het Amstelveense winkelgebied Stadshart worden. Niet lang meer, als het aan Raat ligt. “Want wat je ook van het kunstwerk vindt, op deze plek voegt het niet veel toe. De boog is te klein en het plein is te groot. In plaats van dat het inspireert, irriteert het,” zegt de wethouder.

De in brons gegoten boog is nooit populair geweest in Amstelveen, onder de inwoners staat het werk ook wel bekend als de drol.

Sinds de onthulling wordt vooral geklaagd over Der Bogen, met als dieptepunt de ‘winst’ van de Radio 538-verkiezing voor het Lelijkste Kunstwerk van Nederland. Het was voor de Amstelveense VVD vorig jaar al aanleiding te bepleiten dat Der Bogen zou worden ingeruild voor de I amsterdam­letters die de gemeente Amsterdam van het Museumplein heeft gehaald.

Armando, geboren Herman Dirk van Dodeweerd, woonde tot zijn dood in 2018 afwisselend in Amstelveen en Berlijn. Dit werk is het grootste dat in de publieke ruimte tentoongesteld wordt, maar wethouder Raat denkt dat het object beter past in een groene omgeving.

Een adviescommissie die Raat eerder liet instellen, moet zich over dit plan buigen. Ook zal uitgezocht moeten worden of het beeld juridisch gezien wel verplaatst mag worden.