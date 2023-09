Amstelveen weigert nieuwe subsidie aan Cobra Museum, sluiting lijkt nabij

De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, aldus het college. Beeld ANP / ANP

“De gemeente geeft jaarlijks een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro,” aldus Raat in een persbericht. “Dat is afgezet tegen jaarlijkse bezoekersaantallen van gemiddeld 50.000 of 40.000 een bedrag van respectievelijk circa 24 tot 30 euro per toegangskaartje.”

De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd, aldus het college, dat erop wijst dat de afgelopen twintig jaar vrijwel steeds verlies werd gemaakt.

Resterende subsidie

Het college wil alleen nog de resterende subsidie van dit jaar verstrekken. Mede daardoor kan het museum de huur tot eind dit jaar voldoen en de salarissen van medewerkers. Daarna kan het museum een reorganisatie opstarten of de sluiting voorbereiden, aldus het college.

Wethouder Raat spreekt in een toelichting van een heftig besluit. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan.”

Woensdag bespreekt de gemeenteraad het voorstel, volgende week volgt dan een besluit. Eind vorige maand werd bekend dat het museum voor dit jaar afkoerst op een verlies van 7 ton.

