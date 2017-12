Amstelveen verwelkomt 90.000ste bewoner

Dat ging niet onopgemerkt voorbij. De baby kreeg een woensdag bezoek van de Amstelveense burgemeester Bas Eenhoorn.



Hij kwam niet met lege handen bij het gezin aan, want Neve kreeg - heel toepasselijk - een eenhoorn van burgemeester Eenhoorn. De ouders kregen een boek over de geschiedenis en monumenten van Amstelveen.



De gemeente groeit gestaag door. In 1962 passeerde Amstelveen de grens van 50.000 inwoners. In 2008 waren dit er 80.000 en nu - negen jaar later - dus 90.000. Om de groei op te vangen komen er relatief veel woningen in Amstelveen bij.



Toevluchtsoord

Amsterdam is de snelst groeiende stad van Nederland, bleek uit cijfers van het CBS. het aantal inwoners steeg met ruim 15.000 inwoners. Vooral gemeenten als Diemen en Amstelveen profiteren van de grote vraag naar woonruimte in de hoofdstad.



Voor wie de drukte van de binnenstad zat is, blijkt Amstelveen ook een goed toevluchtsoord te zijn.