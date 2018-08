Amstelveen toch open voor verkoop Eneco

Anders dan veel andere gemeenten, die zich alvast verlekkerden aan de geschatte opbrengst van 3 miljard euro, sprak Amstelveen zich vorig jaar uit tegen verkoop van de aandelen. De gemeenteraad was unaniem tegen.



Energie is van vitaal belang en zou daarom in publieke handen moeten blijven, vond wethouder Herbert Raat. Ook leken overheidsaandeelhouders het beste voor de energietransitie. Juist onder de vleugels van 53 gemeenten was Eneco uitgegroeid tot een bij uitstek groen en innovatief energiebedrijf.



Invloed uitoefenen

Maar na de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar liggen de kaarten anders. Alle grote aandeelhouders zoals Rotterdam, Den Haag en Dordrecht willen nu verkopen. Inclusief het belang van 1,5 procent van Amstelveen is nog maar 8 à 9 procent van de gemeentelijke aandeelhouders uitgesproken tegenstander van verkoop.



Dat is te weinig om als aandeelhouder invloed uit te oefenen op Eneco, concludeert Raat. Als 90 procent van het bedrijf in handen komt van een grote investeerder of een bedrijf als Shell, hebben de gemeenten nog maar weinig in de melk te brokkelen.



Opbrengst van 30 miljoen

Het stadsbestuur staat daarom toch open voor verkoop van de Eneco-aandelen, zo maakt de gemeente nu bekend. De gemeenteraad mag het zeggen in september. 'Voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen kan de gemeente gezien de fundamenteel gewijzigde verhoudingen beter op zichzelf vertrouwen,' concludeert het stadsbestuur.



De geschatte opbrengst van 30 miljoen wil Raat voor de helft investeren in duurzaamheid. De andere helft gaat als het aan hem ligt naar de financiële reserves van de gemeente. 'Een belangrijk appeltje voor de dorst.' Immers, na verkoop vallen de jaarlijkse dividendinkomsten van 0,7 tot 1 miljoen weg.



Imago

Amstelveen vraagt zich wel hardop af of die opbrengst ook gehaald wordt. Onder druk van de verkoopdiscussie is de leiding van Eneco rollebollend over straat gegaan, onderling en met zijn aandeelhouders. Enecotopman Jeroen de Haas is gesneuveld als groen boegbeeld, commissarissen zijn afgetreden en de Ondernemingskamer stelt een onderzoek in naar de gang van zaken.



Dat heeft het imago van Eneco allemaal geen goed gedaan, concludeert het stadsbestuur van Amstelveen. 'Zakelijk gezien kan een en ander erin resulteren dat het verkoopproces vertraagt en de verkoopopbrengst negatief wordt beïnvloed.'