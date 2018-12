Amstelveen schort afspraken met Eigen Haard op

Het tocht in onze kamers omdat de deuren en ramen niet goed sluiten

Ellermeijer heeft deze kwestie aangekaart bij Eigen Haard, maar zonder resultaat. De klachten van de bewoners zijn volgens hem ernstig. "Ik heb een woning in de flat Aquarius bezocht. Als je de koudwaterkraan opendraait, komt er lauw water uit. Bewoners die met klachten komen, worden niet gehoord."



Kou

De andere groep bewoners met serieuze problemen in de woning woont in het complex aan de Van Heuven Goedhartlaan. Dat werd volgens Ruscha de Jong, voorzitter van de bewonerscommissie, zo slecht 'verduurzaamd' dat de bewoners steen en been klagen over kou. "Het tocht in onze kamers omdat de deuren en ramen niet goed sluiten."



De mechanische ventilatie functioneerde evenmin. De Jong had de renovatie tot in de puntjes besproken met Eigen Haard en bouwer Coen Hagedoorn, maar geen enkele belofte werd nagekomen. Een modelwoning die haar werd getoond, bleek uiteindelijk niets te maken te hebben met de woning die werd opgeleverd. "We zijn in de maling genomen."



Het enige dat Eigen Haard correct deed was het doorberekenen van extra huurverhoging na de renovatie. De Jong heeft een dossier van het hele proces bijgehouden dat leest als een zwartboek.