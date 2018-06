Amstelveen onderzoekt uitzetten van krakers We Are Here

Dat schrijft de burgemeester van Amstelveen, Bas Eenhoorn. Dinsdag namen de activisten achter We Are Here bezit van een kantoorpand in Amstelveen.



Locoburgemeester Herbert Raat nam een kijkje in het gebouw, en liet de krakers weten dat zij niet welkom zijn in Amstelveen. Raat heeft hiervoor royale steun binnen de gemeenteraad van Amstelveen, ook van coalitiepartijen D66 en PvdA.



Openbare orde

De normale procedure is dat, na een aangifte van de pandeigenaar, het OM beslist wanneer een gekraakt pand ontruimd kan worden. Dit besluit mogen de krakers ook voorleggen aan de rechter, waardoor er meestal een paar weken overheen gaan.



Maar Amstelveen probeert daar vanaf te wijken, door te onderzoeken of de openbare orde in het geding is. Als dit wordt vastgesteld, kan de groep direct uit het gebouw worden gezet.



Binnenhof

"De driehoek laat onderzoeken of de kraakactie binnen de lokale context van Amstelveen, aanleiding zou kunnen geven tot (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde en veiligheid door de krakers in of in de omgeving van het pand", schrijft Eenhoorn woensdagmiddag. Dit besluit zou zo snel mogelijk genomen worden.



"Het probleem ligt niet bij het raadhuis aan de Poel, of het Amsterdamse stadshuis aan de Amstel. De verantwoordelijkheid voor dit probleem ligt op het Binnenhof in Den Haag," aldus Raat (VVD).



