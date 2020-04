Amstelveen offert bedrijventerrein op voor 3000 nieuwe woningen

Amstelveen wil van zijn grootste bedrijventerrein een woonwijk maken. Beeld ANP

Dat stelt het Amstelveense college donderdag voor aan de gemeenteraad. De plannen voor de wijk ‘Nieuw Legmeer’ zijn de afgelopen maanden uitgewerkt.

Net als in Amsterdam is het woningtekort in Amstelveen torenhoog. Ruimte om te groeien is er nauwelijks, mede vanwege de regels rondom Schiphol die grootschalige nieuwbouw in een groot deel van de gemeente dwarsbomen.

Het Amstelveense college wil nu het verouderde bedrijventerrein Legmeer stapsgewijs omvormen tot woon- en werkwijk. Tachtig procent van het gebied, dat ligt tussen de woonwijken Middenhoven en Westwijk, wordt bestemd voor circa 3000 woningen.

Woningtekort

“We dachten klaar te zijn,” zegt wethouder Floor Gordon (wonen, ruimtelijke ordening), “maar er is in de hele metropool zo’n enorm woningtekort. Legmeer is het enige gebied waar we nog grootschalig kunnen bouwen. Het is een strategisch prachtige plek geworden, tussen twee woonwijken met voorzieningen in.”

De gemeente doet voor de nieuwe woonwijk een beroep op rijkssteun van 15 miljoen euro, uit de pot van een miljard euro die het kabinet beschikbaar heeft gesteld aan gemeentes met woningtekorten. De nieuwbouwwijk is in eerste instantie bedoeld voor inwoners van Amstelveen en mensen die daar werken.

Sociale sector

Amstelveen bouwde de afgelopen jaren vooral woningen voor middeninkomens, in de hoop dat daardoor de doorstroming vanuit de sociale sector en startershuizen op gang zou komen. In de nieuwbouwwijk valt de verdeling anders uit. Twintig procent van de woningen zal in de sociale sector vallen en 45 procent is bedoeld voor middeninkomens.

“Nieuw Legmeer moet een goede afspiegeling zijn van de Amstelveense bevolking op basis van inkomen,” zegt Gordon. “Het is onverteerbaar dat starters nog altijd de woningmarkt niet opkomen. Dus gaan we extra aandacht besteden aan eenpersoonshuishoudens en groeiende huishoudens. Er moet voor iedereen een plek komen.”

Het merendeel van de 186 bedrijven die nu op bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd, waaronder de pizzafabriek van New York Pizza, zal moeten verhuizen. Dat geldt ook voor de gemeentewerf van Amstelveen. “Bij grotere bedrijven lopen we het risico dat ze naar elders verhuizen. We willen de werkgelegenheid niet kwijt. Daarom hebben we ook direct voorgesteld om een nieuw bedrijventerrein bij Uithoorn te bouwen.”

De nieuwe wijk ligt aan de Amstelveenlijn, de route van de toekomstige Amsteltram tussen Uithoorn en Amsterdam-Zuid. Maar daar is net besloten station Spinnerij, een van de twee haltes bij het gebied, weg te halen. “Een wens aan de Vervoerregio is toch die vervallen halte terug te brengen. En er moet een stop komen bij het nieuwe bedrijfsterrein Amstelveen-Zuid zodat het goed bereikbaar wordt. Wij hebben die halte al ingepast in de plannen.”

Geluidszones

De luchtvaartsector en actiegroepen van omwonenden pleiten al jaren voor terughoudendheid bij nieuwe woningplannen zo dicht bij het vliegveld. Het gebied ligt op vijf kilometer van Schiphol, maar net buiten de geluids- en veiligheidszones waarbinnen geen woningbouw mag plaatsvinden. “Dit zie ik echt niet als rondom Schiphol,” zegt Gordon. “Er is relatief weinig last van vliegverkeer en het gebied ligt buiten de zones. Iedereen in Amstelveen weet dat hij in de buurt van een vliegveld woont. Dit is bij uitstek de plek waar je nog kunt bouwen.”

Er zijn geen plannen, zoals eerder elders in de regio, om bewoners een ‘niet klagen’-verklaring te laten tekenen.

Onlangs bouwde Amstelveen 1100 woningen bij Westwijk pal tegen de geluidszone van Schiphol aan en zocht de gemeente het conflict met het kabinet bij bouwplannen voor 2500 studentenwoningen naast Campus Uilenstede, een gebied dat diep binnen de geluidscontouren van Schiphol ligt. Amstelveen is nog altijd van plan die plannen door te zetten.

Geen ruimte

Voor meer grootschalige woningbouw is in Amstelveen geen ruimte meer. “We willen nog wel wat verdichten, onder meer in het stadshart, maar daar zijn wel bezwaren tegen.” De gemeente werkt ook aan plannen voor het terrein van KLM, dat heeft aangegeven op termijn naar Schiphol-Oost te verhuizen. “Maar dat ligt wel binnen zones en zal dus veel minder dicht bebouwd kunnen worden.”

Ondanks de torenhoge woningnood is bebouwing van de groene polders rondom Amstelveen geen optie. “Een deel daarvan ligt in de Schipholzones. En de Bovenkerkerpolder tussen Amstelveen en Uithoorn is wat mij betreft geen discussie. We hebben ons groen nodig.”