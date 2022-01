Amstelveen laat ‘versneld onderzoek’ doen naar gebruik granuliet bij verbreding A9

Zandwinplas Over de Maas in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel waar granuliet werd gestort. Beeld ANP / ANP

Het gemeentebestuur heeft daarop aangedrongen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die toeziet op naleving van milieuregels en vergunningsvoorwaarden. Amstelveen wil weten of het project ‘voldoet aan de geldende wet- en regelgeving’ en of het veilig is.

Wethouder Herbert Raat, die verantwoordelijk is voor het project binnen de gemeente, zegt vooraf niet op de hoogte te zijn gesteld door Rijkswaterstaat over het gebruik van granuliet. “We waren er niet van op de hoogte,” zegt de wethouder, die er achter kwam na vragen van Het Parool.

“Dat granuliet is niet onomstreden. Wij nemen het heel serieus. Als het gaat om de veiligheid van onze mensen, moet het goed gebeuren.” Het college laat daarom uitzoeken hoe granuliet bij dit project is toegepast, zegt Raat. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat het granuliet ‘niet in contact komt met het oppervlakte- of grondwater’, maar toch risico’s uit te willen sluiten.

Chemisch bindmiddel

Al enkele jaren is er discussie over het gebruik van granuliet, een restproduct dat de Amsterdamse firma Graniet Import Benelux (GIB) overhoudt na het bewerken van graniet. Het wordt onder meer gebruikt bij de aanleg van asfalt en het minder diep maken van plassen. In 2018 maakten handhavers van Rijkswaterstaat bezwaar tegen het gebruik ervan in enkele zandwinplassen, vanwege de aanwezigheid van een chemisch bindmiddel in granuliet. Uiteindelijk werden zij teruggefloten door de top van Rijkswaterstaat. Daardoor kon de toepassing van granuliet doorgaan. Maar op plekken waar dat gebeurt ontstaat vaak onrust onder bewoners.

De Gelderse gemeente West Maas en Waal probeerde via de rechter tevergeefs granulietstortingen te stoppen. Inmiddels zijn talloze rapporten verschenen waarin staat dat het middel onschadelijk is. Maar sommige deskundigen zijn daar niet van overtuigd. Een nieuw rapport van ingenieursbureau Deltares en het RIVM is onderweg.

Duizenden ritjes met vrachtwagens

Voor de verbreding van de A9 bij Amstelveen is de voorbije maanden volgens Rijkswaterstaat 189.000 kuub granuliet gebruikt, wat neerkomt op duizenden ritjes met vrachtwagens vol. Daarmee is grond opgehoogd voor toekomstige rijstroken. 160.000 kuub is gebruikt langs het traject bij de gemeente Ouder-Amstel, aan de zuidzijde van de snelweg. 29.000 kuub ligt inmiddels bij de op- en afrit bij Ouderkerk aan de Amstel en op een locatie aan de Colijnweg, waar een nieuw tankstation moet komen.

Rijkswaterstaat stelt dat granuliet volgens de wettelijke definitie grond is en daarom gebruikt kan worden voor projecten in de water- en wegenbouw. Over het gebruik van granuliet bij de verbreding van de A9 zegt Rijkswaterstaat dat ‘granuliet wordt toegepast omdat het een stevige basis vormt voor de snelweg, het voldoet aan de milieutechnische eisen en kostenbesparend is’.