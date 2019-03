Amstelveen krijgt eindelijk gewenste bioscoop

Pathé is al jaren bezig met een vestiging in Amstelveen, daarbij gesteund door het gemeentebestuur. Volgens het gemeentebestuur is een bioscoop in Amstelveen onontbeerlijk, ondanks de nabijheid van de Pathévestigingen aan de Arenaboulevard en in het centrum van Amsterdam.



Aanvankelijk was het de bedoeling de bioscoop aan het Stadsplein te bouwen in de bestaande vestiging van de Amstelveens bibliotheek. Dat plan werd vorig jaar getorpedeerd door de oorspronkelijke architect, die geen aantasting van zijn ontwerp wilde.



De komst van Pathé is nog niet helemaal rond. Er volgt nog een haalbaarheidsonderzoek. Verwachting is dat de bouw niet eerder start dan in de tweede helft van 2020, waarna de oplevering op zijn vroegst kan plaatsvinden in het najaar van 2021. De eventuele komst van het filmcomplex kost de gemeente geen geld.