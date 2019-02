Amstelveen houdt vast aan 2500 nieuwe studentenwoningen

In een nieuw plan voor de desolate kantorenwijk Kronenburg wil Amstelveen wederom honderden studentenwoningen opnemen. Amstelveen wil volgend jaar al beginnen met de bouw, zodat er in 2025 2500 studentenwoningen gereed zijn.



Een vergelijkbaar plan struikelde eerder in Den Haag. Daar stak luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen een stokje voor het plan, terwijl haar ministerie juist geadviseerd had bij het opstellen ervan. In de Kamer kwamen coalitiepartijen VVD (tegen) en D66 (voor) daarbij lijnrecht tegenover elkaar staan.



Volgens het Luchthavenindelingsbesluit is woningbouw direct onder vliegroutes nauwelijks mogelijk; in plaats van de geplande 2500 studentenwoningen mocht Amstelveen er maximaal 25 bouwen. De zaak geldt als een lakmoesproef voor alle woningbouwplannen rondom Schiphol, ook die in Haven/Stad in Amsterdam.



Veiligheid

Een beroep op de enorme kamernood onder studenten in de Amsterdamse regio leverde geen respijt op. Kronenburg ligt pal naast studentencampus Uilenstede, waar in 3500 woningen al dertig jaar studenten pal onder de vliegroutes wonen. De wachttijd voor een woning op Uilenstede is nu 66 maanden: langer dan de gemiddelde student studeert.



De onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft tot tweemaal toe benadrukt dat woningbouw rondom Schiphol alleen mogelijk is als de veiligheidszones niet worden getroffen. Door de voorgenomen groei van het aantal vluchten op Schiphol loopt de veiligheidszone van de Buitenveldertbaan straks tot in Kronenburg. Amstelveen denkt dat probleem te omzeilen door om die veiligheidszone heen te bouwen.