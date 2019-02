Amstelveen heeft eerste weg van natuurproduct in Noord-Holland

De proeftuin wordt zo'n 850 meter lang en is de eerste in zijn soort in de provincie Noord-Holland. De komende tien jaar zullen er zo veel mogelijk 'biobased' materialen worden getest. Dat zijn natuurlijke materialen die onbeperkt voorradig zijn, zoals bermgras, bamboe, suikerriet en hars.



Zo zijn langs de weg verkeersborden van gelamineerde bamboestroken en lichtmasten van bioplastic neergezet. Ook wordt er geëxperimenteerd met natuurvezels in wegmarkeringen.



De provinciale weg en het omliggende fietspad zijn ingedeeld in negen proefvakken. In elk vak wordt verschillend materiaal getest om inzicht te krijgen in de kwaliteit en toepasbaarheid van de producten.



Het voordeel van de biobased grondstoffen is dat zij op korte termijn teruggroeien en zo een onuitputtelijke bron van materiaal zijn. Dit in tegenstelling tot fossiele grondstoffen.