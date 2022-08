Amstelveen gaat zelf omgekeerde vlaggen boerenprotest verwijderen

De omgekeerde Nederlandse vlag is uitgegroeid tot het symbool van het boerenprotest tegen de stikstofplannen. Beeld Brunopress

Volgens locoburgemeester Herbert Raat voelen Amstelveners zich gekwetst door de omgekeerde Nederlandse vlag, die is uitgegroeid tot het symbool van het boerenprotest tegen de stikstofplannen. “De omgekeerde Nederlandse vlaggen zorgen voor verdriet bij andere Amstelveners, zoals bij veteranen en Amstelveners die naasten verloren zijn. Als gemeente hebben we ook een verantwoordelijkheid naar hen.”

Eerder maakte veteraan Marco Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, al bezwaar tegen de omgekeerde driekleur. Volgens Kroon is het ‘een directe belediging voor de duizenden militairen, burgers, agenten, brandweermannen en alle anderen die in dienst van de Staat der Nederlanden het allerhoogste offer hebben gebracht.’

In Amstelveen hangen onder meer bij de Beneluxbaan omgekeerde vlaggen. Dat gedoogde de gemeente om demonstranten hun standpunt duidelijk te laten maken, maar ‘nu is het tijd om recht te doen aan de gevoelens en opvattingen van alle Amstelveners’, schrijft de gemeente in een persbericht. De oproep vorige week heeft er niet toe geleid dat de protestvlaggen zijn weggehaald. “We hadden gewild dat we als overheid niet hoefden in te grijpen. Maar in Amstelveen houden we rekening met elkaar,” aldus Raat.

Het laten hangen of verwijderen van de vlaggen, die door het hele land opgehangen zijn, heeft op sommige plekken geleid tot onrust en discussie. Langs rijkswegen, op viaducten en bruggen haalt Rijkswaterstaat vlaggen en spandoeken weg. Ze zouden een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid omdat ze zouden afleiden en zouden kunnen losschieten en op auto’s belanden.

Veel gemeenten volgen inmiddels het voorbeeld van Rijkswaterstaat. Vaak geven ze demonstranten een ultimatum om de vlaggen te verwijderen maar daar wordt veelal geen gehoor aan gegeven. Als een gemeente dan zelf besluit om te gaan verwijderen, ontstaat er op sommige plekken onrust. Zo staakte de Drentse gemeente Hoogeveen het verwijderen van de vlaggen omdat er veel negatieve discussie ontstond. En de provincie Zuid-Holland heeft, na het besluit om de vlaggen te gaan verwijderen, verschillende aangiftes gedaan van bedreigingen .

