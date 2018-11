Amstelveen gaat oud-agenten inzetten tegen inbraken

De gemeenteraad stemde vorige week in met het voorstel om voor de komende drie jaar 300.000 euro vrij te maken om inbraken tegen te gaan. Van dat geld gaat de gemeente een team samenstellen van voormalig politieagenten.



Dat zullen voornamelijk gepensioneerde agenten zijn, of agenten die uit dienst zijn en niet elders op de arbeidsmarkt actief zijn. Amstelveen kiest bewust voor voormalig politieagenten vanwege hun ruime expertise en kennis.



Het is nog niet bekend wat ze precies gaan doen en welke bevoegdheden ze krijgen. In ieder geval gaan ze rondrijden in een surveillanceauto om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen.



Weinig slagkracht

Dat is geen overbodige luxe, want op dit moment rijdt er 's nachts slechts één surveillanceauto door Amstelveen. Elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht zijn dat er twee. Amstelveen telt 40.000 huishoudens en 90.000 inwoners.