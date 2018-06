Amstelveen gaat door met omstreden uitbreiding Uilenstede

"We gaan onverkort door met de voorbereidingen voor dit project, zeker nu de GGD aantoont dat er geen nadelige gezondheidsgevolgen zijn," zegt wethouder Herbert Raat (luchthaven). "Hopelijk kunnen we in het laatste kwartaal van dit jaar van start gaan."



Minder overlast

De gezondheidsdienst deed al eerder onderzoek naar de gevolgen van vliegverkeer onder de huidige bewoners van Uilenstede en concludeerde dat studenten minder overlast ondervinden van vliegtuigen dan hun leeftijdgenoten elders in Amstelland.



Op verzoek van de Inspectie Leefmilieu en Transport is nu ook gekeken naar andere gezondheidseffecten, zoals verhoogde bloeddruk, stress en hartproblemen. Volgens de GGD blijkt daar uit dat het 'zeer onwaarschijnlijk' is dat jongeren in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar nadelige gezondheidseffecten ondervinden van laag overvliegende toestellen.



Houdgreep

Amstelveen richt zich nu vooral op minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken, die over woningbouw gaat. "De sleutel ligt daar en in de Tweede Kamer," zegt Raat. "We zitten nu in een bestuurlijke houdgreep. Wij hopen dit op argumenten te winnen."



Het gaat daarbij niet alleen om studentenhuisvesting, maar ook om aanpak van de verpauperde kantorenwijk Kronenburg. "Er staat 10.000 vierkante meter kantoor leeg, die nooit meer wordt ingevuld. Wij willen een gebied waar wonen en werken gemengd is."