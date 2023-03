Amstelpassage in Amsterdam CS is dicht, tijdelijke invulling ten einde

Een editie van Audio Obscura in de Amstelpassage van het Centraal Station. Beeld Dennis Bouman

De sluiting van de passage houdt in dat bezoekers die door het station willen lopen om de stad in te gaan of naar het IJ en niet in- of uitchecken, nu de IJpassage dienen te gebruiken. Met de sluiting van de Amstelpassage komt er ook een eind aan Lil-Amsterdam, het horecaplein dat sinds 2017 in de passage gevestigd was. Ook waren er diverse winkels van Amsterdamse merken gevestigd en werden er exposities gehouden en feesten gegeven.

ProRail sluit de Amstelpassage vanwege de renovatie van de centrale hal en oostvleugel. Ook wordt de entree aan de westzijde vernieuwd en worden de perrons en trapopgangen verbreed. Daarnaast wordt de reizigerstunnel aan de oostzijde verbreed en voorzien van winkels, en komt er nog een extra fietsenstalling onder de oostelijke sporen.

