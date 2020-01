Amstelland neemt patiënten neurologie over van Amsterdam UMC

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Beeld ANP

In het verleden bleven patiënten op de afdeling neurologie langer in het Amsterdam UMC, waardoor er minder ruimte was voor patiënten die daadwerkelijk een behandeling of de zorg nodig hebben die specifiek in dat ziekenhuis wordt geboden.

Een voorbeeld daarvan is trombectomie: het mechanisch verwijderen van een bloedstolsel via het slagadersysteem. Die behandeling wordt in de provincie Noord-Holland alleen in het Amsterdam UMC uitgevoerd. Maar slechts een klein deel van de patiënten dat wordt opgenomen op de afdeling neurologie, komt in aanmerking voor de behandeling. Volgens het Amsterdam UMC worden er dan ook plekken bezet gehouden door patiënten die ook elders kunnen worden behandeld.

‘Een aantal patiënten kan uitstekend verder behandeld worden in een algemeen ziekenhuis. Overplaatsing naar het eigen ziekenhuis of een ander ziekenhuis in de regio is echter niet eenvoudig, daarvoor moesten we soms flink wat rondbellen, in enkele gevallen reden zelfs ambulances naar ziekenhuizen buiten de regio,’ zegt Yvo Roos, neuroloog in Amsterdam UMC, in een verklaring.

Volgens de neuroloog zijn de afspraken met Ziekenhuis Amstelland belangrijk, omdat patiënten zo snel en veilig kunnen worden overgeplaatst. Daarmee komen er sneller plekken vrij voor ‘nieuwe acute patiënten die academische zorg nodig hebben’.

Bij patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp in een van de ziekenhuizen van Amsterdam UMC, zal dus worden gekeken of zij meteen kunnen worden overgeplaatst naar een andere zorginstelling.

Uitgebreide samenwerking

Het Amsterdam UMC en het ziekenhuis in Amstelveen werken al langere tijd samen. In december 2018 hebben de ziekenhuizen samen met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid afspraken gemaakt over de mogelijke overplaatsing van ‘tweedelijnszorg’, dus mensen met niet-complexe aandoeningen, vertelt een woordvoerder van Ziekenhuis Amstelland.

Afgelopen juni 2019 is besloten dat het ziekenhuis in Amstelveen patiënten overneemt van de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC. Ook daar ging het om patiënten die ook goed elders kunnen worden behandeld. Nu zijn de afspraken uitgebreid naar de afdeling neurologie. “Het is nu een samenwerking op structurele basis,” aldus de woordvoerder.