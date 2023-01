Amstelkwartier nog één keer in actie voor postbezorger Pamuk: ‘Help hem aan rijbewijs!’

De ontroerde Pamuk tussen de buurtbewoners van Amsteldorp en Amstelkwartier, tijdens de actie die in november voor hem werd georganiseerd. Beeld Christina Engelen

Dat Nurullah Pamuk populair is, moge duidelijk zijn. Ruim twee jaar geleden ontving de pakketbezorger voor kerst als verrassing een bedrag van meer dan 4000 euro van mensen uit het Amstelkwartier, voor zijn ‘ongekend harde werken’. “Hij is ontzettend betrokken, dat zorgt voor veel verbinding in de wijk,” zei een buurtbewoner destijds.

Toen afgelopen november opeens bleek dat Pamuk een andere bezorgroute toegewezen zou krijgen, werd de petitie om dat tegen te gaan dan ook ruim 1500 keer ondertekend. En ook bij een live protestactie in Amsteldorp sprong de buurt voor hem in de bres.

Dat mocht, tot teleurstelling van de buurt en Pamuk zelf, niet baten. 7 januari rijdt hij zijn laatste rit door het Amstelkwartier. ‘Omdat we hem zo dankbaar zijn voor al zijn goede werk, willen we hem graag een laatste keer iets terug doen,’ schrijft Heleen Weijer namens ‘Team Amstelkwartier’ op de Gofundme-pagina van de actie.

‘Beetje duur’

De teller van die dankactie staat begin januari inmiddels op ruim 4000 euro – twee derde van het doel van 6000 euro. Met dat bedrag zou Pamuk zijn vrachtwagenrijbewijs kunnen halen, iets dat volgens de organisatie ‘zijn grootste droom’ is. In de korte documentaire die Weijer over hem maakte, benoemt de geliefde bezorger ook dat hij graag vrachtwagenchauffeur zou willen worden. “Maar het is een beetje duur,” zegt hij daarbij.

‘Als dank voor zijn jarenlange inzet dragen we hier graag aan bij,’ schrijven de initiatiefnemers. ‘Pamuk kent iedere buurtbewoner persoonlijk, is altijd in voor een praatje en mist geen enkele bezorging. We gaan zijn gezelligheid, eeuwige lach en warmte ontzettend missen.’

