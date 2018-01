Amstel Hotel heeft na decennia z'n leeuwen (een beetje) terug

Het kan diefstal geweest zijn, maar misschien waren ze wel in slechte staat en zijn ze daarom weggehaald Anita Bos, general manager Amstel Hotel

Pas toen vielen de leeuwen op, tussen alle andere ornamenten die het hotel sierden. Redelijk laat, maar hoteldirecteur Anita Bos heeft er wel een verklaring voor. "Ons hotel is natuurlijk vrij groot, en daarnaast zoom je op zo'n oude archieffoto niet zomaar even in. Je moet echt goed kijken voor die dieren opvallen."



Oorlogstijd

Ergens, vermoedelijk in de oorlogsjaren, zijn de dieren verdwenen. Waarom en waar naartoe is nog altijd een raadsel. Vermoedelijk zijn ze in de oorlogsjaren van het dak gewipt.



Van die periode, zo'n 15 a 20 jaar ontbreekt namelijk beeld, zegt Bos. "Mensen hadden wel iets beters te doen dan gebouwen fotograferen". Zo zit er dus een gapend gat tussen de laatste foto's met leeuw in het begin van de jaren 30, tot de eerste leeuwloze foto's na de oorlog.



Het Amstel vermoedt dat de leeuwen toen zijn verwijderd, maar het blijft speculeren. Er is dan nergens gedocumenteerd hoe, wanneer en waarom de leeuwen weggehaald zijn. Bos: "Het kan diefstal geweest zijn, maar misschien waren ze wel in slechte staat en zijn ze daarom weggehaald. We weten het niet."



Op een kortstondige periode onder Duits bewind na is het Amstel bijna alle oorlogsjaren in functie gebleven als hotel.



Stationsleeuwen

Op de viaducten aan de oostzijde van het Centraal Station zaten ooit 22 broers en zussen van de leeuwen. Die verdwenen eveneens toen ze bij werkzaamheden aan het station verkocht werden. Een heus Genootschap Leeuwen van het Centraal Station vond in september 2015 de laatste terug. Zo ver is het met de leeuwen van het Amstel Hotel nog lang niet.



Hoewel Bos nog steeds razend benieuwd is waar de leeuwen écht zijn, heeft het hotel er nu voor gekozen acht replica's te bouwen. Donderdag zijn de eerste twee, ongeveer 1,60 meter hoog en een goeie 200 kilo aan kunststof zwaar, met hoogwerkers teruggezet op de daklijsten van het Amstel.



Maandag volgt de rest. Daarmee wordt dan en passant ook de grote renovatie van het hotel afgerond.