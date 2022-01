Amstel 50, met uitzicht op de Stopera, moet gesloopt voor een uitgaanscentrum

Amstel 50. Beeld Daphne Lucker

Het is niet het mooiste pand op de Amstel en zeker niet het pand dat het meest serieus is onderhouden. De gevel is een beetje grauw, het houtwerk kan wel een likje verf gebruiken. Typisch iets voor iemand die handig is, of genoeg geld heeft om handige jongens (m/v) in te huren.

Daar gaat het echter nooit meer van komen: Amstel 50, met uitzicht op de Stopera, gaat gesloopt worden. Niet omdat het onherstelbaar verkrot is, maar omdat de ruimte nodig is om bouwmaterialen aan de achterkant van het pand te krijgen, waar een uitgaansgelegenheid moet komen, met een ingang om de hoek.

Gevaarlijk precedent

Het schept ‘een gevaarlijk precedent’ zegt Walther Schoonenberg van de Vrienden van de Binnenstad (VVAB). “Hier wordt om logistieke redenen een pand gesloopt. Een pand waarvan de status is dat behoud het uitgangspunt is. Om een cultureel centrum te kunnen bouwen. Ze gaan een betonnen constructie van negen meter diep aangeven, waar een discotheek in komt.”

Terwijl de balans in de binnenstad al volledig is doorgeslagen, zegt Schoonenberg. “Er moet iets gebeuren, het pand is al tientallen jaren slecht onderhouden. Zo deden ze dat in de negentiende eeuw ook. Maar dat er nu iets wordt gesloopt omdat je een ingang nodig hebt voor je bouwterrein: ik vind het belachelijk.”

Cultureel clubhuis

Volgens stadsdeel Centrum, dat een vergunning heeft afgegeven voor ‘de realisatie van een cultureel clubhuis en woningen’, betekent dit dat er niet alleen sprake is van het verbouwen en restaureren van Halvemaansteeg 4-6, maar ook het gedeeltelijk slopen van bebouwing op het binnenterrein en het volledig slopen van gebouw Amstel 50. “De sloop van Amstel 50, met drie woningen, is nodig om op een goede en veilige manier aan het werk te kunnen in het complex.” De eigenaar van Amstel 50, een projectontwikkelaar, is voornemens het adres in dezelfde stijl te herbouwen.

De culturele club is volgens een woordvoerder van Centrum een ‘welkome aanvulling op het huidige aanbod aan nachtleven in de buurt’. “Het gaat om een culturele voorziening met een aanmerkelijke horecacomponent, de culturele horeca. De club zal de kwaliteit en de diversiteit van de uitgaansfunctie van het gebied versterken. Een dergelijke club op deze plek past in het cultuurbeleid voor de stad en de visie om de binnenstad weer aantrekkelijk te maken voor de Amsterdammer.”

Nu nog een gave wand

Volgens Schoonenberg gaat het op Amstel 50 niet om een monumentaal object. “Maar dat zou het wel kunnen zijn. Het pand is in de kern negentiende eeuws. Maar het maakt onderdeel uit van een gave wand, op een vooraanstaande plek in de stad. Dat moet je niet willen aantasten om enkel en alleen als ingang van een bouwterrein te laten fungeren.”

Schoonenberg zegt dat de vergunningen niet op de juiste manier zijn verleend. Volgens hem heeft de gemeente niet op tijd een beslissing genomen over het pand waardoor de sloopvergunning automatisch is verleend. Het stadsdeel zegt de beslistermijn niet te hebben laten verstrijken. “Belanghebbenden worden niet beroofd van hun beroep, de woningen die worden gesloopt komen in het plan terug.” De VVAB gaat juridische stappen nemen.