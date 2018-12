Amsta laat 100 bedden noodgedwongen leeg

Zo heeft het personeel dat wel beschikbaar is zorg te dragen over minder mensen, en krijgen cliënten van Amsta als het goed is te maken met bekende gezichten. Goed voor de continuïteit van de zorg en het werkplezier van Amsta-personeel, voorspelt de woordvoerder.



Of de ingreep op termijn consequenties heeft voor de wachtlijsten in de rest van Amsterdam vindt ze "moeilijk te zeggen".



Efficiënter

Het bedrijf gaat behalve de vermindering in bedden ook onderzoeken waar afdelingen mogelijk samengevoegd kunnen worden, of op zijn minst efficiënter ingericht kunnen worden. Dat kan in de praktijk betekenen dat een afdeling revalidatie die is verdeeld over twee verdiepingen wordt teruggebracht naar één.



Het is niet voor het eerst dit jaar dat een Amsterdamse instelling een rigoureuze stap zet om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.



De GGD verstrekt sinds oktober vorig jaar 's avonds geen heroïne op recept meer, en het VUmc voerde deze zomer een complete opnamestop in op de kinderpoli van het ziekenhuis. De oorzaak in beide gevallen: het landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel.



Zijinstromers

Amsta voert geen volledige opnamestop door, benadrukt de woordvoerder. Het bedrijf beheert dertig locaties in Amsterdam en biedt bovendien thuiszorg aan, waar niets aan verandert.



Zodra voldoende nieuw personeel zich aandient, heft Amsta de vermindering van het aantal bedden weer op. "We nodigen iedereen dus van harte uit om bij ons te komen werken. Ook zijinstromers. Deze stap betekent dat we écht nieuwe mensen nodig hebben."