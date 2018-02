Amper huizen te koop: Amsterdammer verhuurt liever

Goed nieuws voor sociale huurders, maar jammer voor starters op de koopmarkt Senne Janssen

"Maar we ontvangen van diverse kanten signalen dat dit gebeurt, bijvoorbeeld van marktpartijen. Het anekdotisch bewijs is zo overtuigend dat we dit als één van de oorzaken vermelden," aldus Janssen.



Een andere belangrijke oorzaak van het droogkoken van de markt is dat maar weinig Amsterdammers in Friesland of Drenthe willen wonen. Ze willen best verhuizen, maar dan wel binnen de regio.



Haarlem, Amstelveen en Zaanstad zijn belangrijke uitvalsregio's, maar ook daar neemt het aanbod van woningen af en stijgen de prijzen.



Het aanbod in de regio ligt 60 procent lager dan tien jaar terug. De prijs per vierkante meter is in Amstelveen 37 procent hoger dan in 2008.



Zestigplussers

Ouderen blijken honkvast. De aanname dat Amsterdammers de stad uitgaan op het moment dat de kinderen zijn vertrokken en geen sprake meer is van een baan in de stad, gaat niet meer op; ze blijven zitten waar ze zitten.



Zestigplussers hebben inmiddels bijna twintig procent van de koopwoningen in handen, dat was in 2007 nog 13 procent. "Ouderen wonen gewoon lekker in de stad. Sterker nog, we zien juist ouderen naar de stad trekken, op zoek naar reuring," aldus Janssen.



ING Economisch Bureau constateert dat het aantal verkopen van corporatiewoningen ook sterk is afgenomen. Dat is beleid van het gemeentebestuur, met als doel de sociale huursector te beschermen.



"Dat is goed nieuws voor sociale huurders, maar jammer voor starters op de koopmarkt," aldus Janssen.



