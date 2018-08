Amper 3 miljoen extra voor Amsterdamse politie

Dat bevestigt een woordvoerder van de Nationale Politie na berichtgeving van AT5. Hoeveel geld precies in de Amsterdamse politie wordt gestoken, kon ze niet zeggen. De vraag is of het naar de zin van het korps Amsterdam-Amstelland voldoende is.



Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg geeft regelmatig aan dat de druk te hoog is. Wekelijks blijven tientallen dossiers liggen waarvan soms gewoon een dader in beeld is. Vorig jaar zomer liet de politie criminelen lopen wegens een personeelstekort en in maart van dit jaar gaf Aalbersberg nog aan te weinig toe te komen aan de opsporing van drugsbazen.



"Wij zijn voor zestig tot zeventig procent met liquidaties bezig en voor de rest vooral met radicalisering en terrorisme-onderzoeken," zei Aalbersberg in mei. Met de financiële injectie die de Nationale Politie donderdag aankondigde, kunnen onder meer mensen ingehuurd worden voor ondersteunend werk (zoals arrestantenzorg) en kan overwerk uitbetaald worden.



Het toegezegde geld staat los van de cao-onderhandelingen met de politiebonden. Voorstellen en ideeën uit die onderhandelingen worden de komende tijd uitgewerkt, zegt de korpsleiding toe.