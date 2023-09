Amnon Rafalowicz pareert buurtprotest

Uitverkoop bij Raf in de Rijnstraat eind 1984. Beeld Rob Croes/Anefo

Als in de Rijnstraat ook restaurant China Grand plaats moet maken voor een nieuw filiaal van het audiozaken-imperium van Amnon Rafalowicz starten buurtbewoners een handtekeningenactie tegen de Raf-dominantie in de ooit gevarieerde winkelstraat. Kort daarvoor hebben ook een groenteboer, een kapper en twee dierenwinkels zich door Rafalowicz laten uitkopen. Het pand van China Grand blijkt echter al tien jaar in zijn bezit.

Compassie met uitbater Kee Lam Lim heeft Rafalowicz niet: “Ik heb hem jaar in jaar uit gewaarschuwd dat hij moest uitkijken naar een andere locatie.”

Ook is hij niet onder de indruk van het buurtprotest: “Het is een klein groepje bewoners dat de pik op me heeft en nu mensen weet te mobiliseren voor hun nieuwe speeltje: de buurt-Chinees.”