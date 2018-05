Amerikanen kopen datacenters rondom Amsterdam

Evoswitch Netherlands, dat in 2007 is opgericht en onderdeel is van Ocom Group, bezit onder andere datacenters bij Schiphol, in de Waarderpolder.



Het Amerikaanse Iron Mountain is wereldwijd een grote naam op het gebied van opslag- en informatieservices.



Evoswitch richtte het eerste CO2-neutrale datacenter in Nederland op met behulp van wind, biomassa en waterkracht.



Eerder werd bekend dat een ander Amerikaans bedrijf, Interxion, 155 miljoen euro steekt in negen datacenters in en om Amsterdam voor de opslag van computersgegevens.



