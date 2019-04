Amerikaanse multinational koopt datacenter in Zuidoost

Eerder deze maand heeft Equinix overeenstemming bereikt met Switch Datacenters over de verkoop die gisteren bekend werd gemaakt. Met de transactie is 34 miljoen dollar gemoeid, 30 miljoen euro.



Daarmee koopt Equinix niet eens het pand waar het datacenter gevestigd is. Dat wordt gehuurd. In het datacenter is nog ruimte voor groei. In het datacenter aan de Lemelerbergweg gebruikte Switch 250 zogeheten kabinetten, computerserverkasten. In totaal is daar ruimte voor 700 kabinetten en in een aangrenzend gebouw is de mogelijkheid met nog eens 1300 kabinetten uit te breiden.



Groeien in Zuidoost

Voor Equinix wordt dit het elfde datacenter in Nederland en het negende in Amsterdam. Wereldwijd heeft Equinix er zo'n tweehonderd. De toevoeging van het nieuwe datacenter ziet Equinix als de snelste manier om te groeien in Zuidoost.



Amsterdam is een gewilde plek vanwege de ligging op het wereldwijde internetknooppunt AMS-IX. Zuidoost geldt binnen Amsterdam dan weer als het stadsdeel waar de meeste datanetwerken samenkomen, legt Equinixdirecteur Eric Schwartz uit aan de website Datacenter Knowledge. Equinix had in Zuidoost dan ook al vier datacenters en daar sluit de nieuwe aanwinst nauw op aan.