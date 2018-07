Amerikaanse grensbewakers op Schiphol stap dichterbij

Bij zijn bezoek aan Trump dinsdag heeft premier Mark Rutte "afgesproken de volgende stappen te zetten".



Amerika wil al langer op verschillende Europese vliegvelden 'pre-clearance' invoeren. Daarbij worden paspoorten, visa en Esta-formulieren van Amerikagangers al op de plek van vertrek geinspecteerd. Daardoor hoeven reizigers bij aankomst in de VS minder lang in de rij te staan en wordt voorkomen dat mensen zonder de juiste papieren naar Amerika reizen.



Moslimban

Al in 2016 is een aanvraag gedaan voor personeel van Homeland Security op Schiphol, waarvoor de eerste voorbereidingen al zijn getroffen. Maar zowel toen als nu is die grenscontrole omstereden geworden door de 'moslimban' die de regering-Trump heeft afgekondigd tegen inwoners van negen landen in Afrika en het Midden-Oosten.



Vooral regeringspartij D66 heeft bedenkingen bij het plan. De partij vreest dat Nederland zich zo verplicht mee te werken aan Trumps omstreden inreisverbod. Rutte benadrukt dat de regeling "de toets van de Nederlandse wet" moet kunnen doorstaan.



Amerika voert al jaren pre-clearance uit op de luchthaven van Aruba, ook onderdeel van het Koninkrijk. Binnen de EU gebeurt dat op de Ierse vliegvelden van Dublin en Shannon.