Amerikaanse douaniers op Schiphol stap dichterbij

De Amerikanen hebben positief gereageerd op die Nederlandse wens, aldus premier Mark Rutte, en er is "afgesproken de volgende stappen te zetten". Rutte zei dit na het gesprek dat hij in Washington had met president Donald Trump.



Het kabinet wil de paspoortcontrole door de Amerikaanse douane al geruime tijd graag naar Schiphol halen, omdat het reizigers een controle op Amerikaanse bodem en dus veel tijd scheelt. Schiphol wordt daardoor ook aantrekkelijker voor reizen naar de VS.



Maar vooral regeringspartij D66 heeft bedenkingen bij het plan. De partij vreest dat Nederland zich zo verplicht mee te werken aan Trumps omstreden inreisverbod voor moslimlanden. Rutte benadrukt dat de regeling "de toets van de Nederlandse wet" moet kunnen doorstaan.



'Eerlijk en stevig gesprek'

Rutte bracht dinsdag een bezoek aan de Amerikaanse president in het Oval Office. De premier sneed eerst de ramp met vlucht MH17 aan. Hij heeft de VS "zeer bedankt" voor de consequente steun bij het onderzoek naar de toedracht. Nederland had de Amerikanen op dit punt niets te vragen, "want Amerika doet al alles wat wij vragen".



Verder hebben Rutte en Trump "eerlijk en stevig" gesproken over het handelsconflict tussen de VS en de Europese Unie. De toon was "open en stevig bij tijd en wijle". Maar "dat hoort ook zo", want zo gaat dat volgens Rutte in een familierelatie.