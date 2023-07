Amerikaans bedrijf doet bod op failliet VanMoof

Beeld VanMoof

Het gaat om een zogenoemd ‘niet bindend’ bod, waarmee Micromobility.com alleen nog interesse laat blijken. Hoeveel het bedrijf geboden heeft, is niet bekendgemaakt.

Het in 2015 opgerichte Micromobility.com, dat een beursnotering in New York heeft, is actief in de Verenigde Staten en Europa. De ceo van van het bedrijf, Salvatore Palella, noemt de mogelijke overname ‘een opwindende stap’. “De sterke merkreputatie van VanMoof, de innovatieve e-biketechnologie en het unieke abonnementsmodel sluiten perfect aan bij onze visie op de toekomst van het stadsvervoer,” aldus Palella in een persbericht.

VanMoof failliet

Het van oorsprong Amsterdamse fietsenmerk VanMoof werd twee weken geleden failliet verklaard. De fietsenfabrikant had het al langer zwaar en leed in 2021 en 2022, mede door de expansiedrift van het bedrijf, grote verliezen. Ook liet de kwaliteit van de fietsen te wensen over. Begin dit jaar schreef Het Parool over de lange lijst met klachten over het bedrijf. Zo gingen de elektrische fietsen snel kapot en was het haast onmogelijk om ze te laten repareren.

Bewindvoerders Jan Padberg en Robin de Wit zijn als curatoren aangesteld. Volgens VanMoof onderzoeken zij de mogelijkheden van een doorstart, maar de animo leek niet hoog. Als het niet lukt een geïnteresseerde te vinden voor het hele bedrijf, kan VanMoof in onderdelen verkocht worden – tot aan de merknaam toe – of valt het doek definitief.

