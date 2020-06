American wordt Hard Rock Hotel: de kroon op ‘pretpark Amsterdam’?

De lobby van het Hard Rock Hotel. Beeld Jakob Van Vliet

Ja, hij hangt er zelf ook. In de geheel verbouwde Bar American tussen de honderden foto’s van muzikale grootheden, van Pink Floyd en Michael Jackson tot André van Duin en Frank Boeijen: Léon Dijkstra, met gitaar bij de Hermes House Band – die van stadionfavoriet I will survive. Dat was een kwart eeuw geleden. Gitaar speelt hij nog altijd – zoals het exemplaar dat inclusief bescheiden versterker standaard klaar staat in de grootste suite van het hotel.

Toen hotelier Dijkstra begin vorig jaar in Het Parool bekendmaakte dat het American Hotel na een kapitale verbouwing een Hard Rock Hotel zou worden, balde alle Amsterdamse weerstand tegen drukte en toeristen zich samen. Het American Hotel zou een voorpost worden van alles wat Amerikaans en schreeuwerig is, de kroon op pretpark Amsterdam.

Het was geen verbouwing om Hard Rock te worden, het werd Hard Rock juist vanwege die hoognodige verbouwing. “We moesten een andere aantrekkingskracht voor dit hotel creëren,” zegt Dijkstra, “om ons veel meer te onderscheiden van andere Amsterdamse hotels.”

Hoteldirecteur Claire van Campen en Léon Dijkstra, eigenaar van Eden Hotels. Beeld Jakob Van Vliet

Oude luister

“Het American staat er al sinds 1902,” zegt hoteldirecteur Claire van Campen. “Nederlanders kennen het, maar slapen er zelden. Buiten Nederland zegt American Hotel mensen niet zoveel. Met dat Hard Rocklabel maak je gasten wel opmerkzaam op dit hotel. Je boekt niet alleen een kamer, je boekt een beleving.”

Voor die beleving moet wel achter de gevel en achter Café Americain op het Leidseplein worden gekeken – beide zijn onaangetast gebleven. De verandering betreft alleen het op de Leidsekade gevestigde hotel. Van de 173 kamers en de lobby, Bar Americain – de hotelbar met die honderden celebrityfoto’s – en de publieke ruimten tot aan de sportruimte in de kelder toe.

De lobby is aan de hand van oude hotelfoto’s teruggebracht naar de situatie van de jaren 50: geparafraseerd in het aan Jugendstil refererende interieur, tastbaar in de terugkeer van de centrale trap die decennia was weggetimmerd.

Kashba-achtige loungegrot

Uitbundig wordt het pas als de deuren van het oude vergadercentrum openzwaaien en een kashba-achtige loungegrot opduikt. Voor een enigszins Amerikaanse sfeer moeten we naar de grootste suite van het hotel. Daarvoor zijn drie kamers aaneengesmeed, maar zowel in exuberantie als in prijs (1200 euro per nacht, voor Amsterdamse begrippen een koopje) blijft de pleisterplek ver weg van de pronkzieke suites in sommige Amsterdamse vijfsterrenhotels. Neon en Las Vegas, door de critici vereenzelvigd met de nieuwe naamgever, ontbreken geheel.

Dat geldt ook voor muziekparafernalia – wel terecht geassocieerd met Hard Rock Hotels. Maar dat is te wijten aan de coronacrisis. De vitrines waarin gitaren van Eric Clapton, Eddie van Halen en George Harrison moeten komen, zijn bijvoorbeeld nog leeg.

Een hotelkamer in het nieuwe Hard Rock Hotel. Beeld Jakob Van Vliet

Rondleiding met video

“Alles is uitgezocht, maar ligt nog in de Amerikaanse archieven van Hard Rock Hotels,” zegt Dijkstra. “Daar zijn ze heel voorzichtig mee. Dat wordt niet zomaar opgestuurd, daar komen mensen voor mee. Dat kan nu dus even niet.”

Sterker: het hotel is nog niet geballoteerd door de nieuwe naamgever. “We hadden één vertegenwoordiger van Hard Rock, die was hier gestrand,” zegt hotelmanager Van Campen. “De rest kent het alleen van de foto’s. We hebben ze via Facetime rondgeleid. Dat is best bizar. Je moet een heleboel dingen met hen afstemmen. Het moet voldoen aan hun eisen en onze mogelijkheden. Het is dan veel prettiger om er samen doorheen te lopen. Ze kunnen ook nog niet bij de opening zijn.”

Vrijdag heropent het American Hotel, dat ook tijdens de coronacrisis open is gebleven, als Hard Rock Hotel Amsterdam American. Met een feestje in shifts, geheel covidproof. Critici zijn welkom.

“Iedereen mag kritisch zijn, zeker over zo’n landmark in de stad,” zegt Dijkstra. “Dat geeft ook betrokkenheid weer. We zijn ook tijdens de verbouwing altijd open geweest; iedereen mocht komen kijken. Het is jammer dat al die mensen met een mening dat zo weinig hebben gedaan. Al kom je maar voor de wc.”