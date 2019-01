American Hotel wordt eerste Hard Rock Hotel in Nederland

Het hotel, in 2005 door het Amsterdamse Eden Hotels overgenomen van InterContinental, is al twee jaar bezig met de omslag. Zo zijn inmiddels 100 kamers en suites in de stijl van de Hard Rock Hotels gebracht. Binnenkort worden de resterende 75 kamers en de openbare ruimten, waaronder de lobby, onder handen genomen.



De monumentale buitenkant van het uit 1902 stammende hotel blijft onaangetast evenals Café Americain dat twee jaar geleden al is gerenoveerd.



Achterkant

De veranderingen betreffen het hotel zelf. "Voor Amsterdammers is dat misschien de achterkant," zegt Dijkstra, "omdat de hotelingang aan de Leidsekade ligt. Voor ons is het de hoofdzaak."



In het hotel komen allerlei muziekuitingen. Hard Rock Group is de grootste verzamelaar van muzieksouvenirs ter wereld. "Het zal een mix zijn van grote namen, lokale grootheden en bijzonderheden. Het zijn al lang niet meer alleen vitrines met gitaren of kleding, het zijn veel vaker muzikale installaties."



Het gaat om een franchisecontract met de Amerikaanse keten, die wereldwijd 185 Hard Rock Cafes (waarvan een in Amsterdam), 25 Hard Rock Hotels en twaalf casino's uitbaat. Eden Hotels, dat sinds vorig jaar 13 hotels in Nederland uitbaat, blijft de exploitant. Het vastgoed werd zeven jaar geleden door de groep verkocht aan het Duitse Deka, voor 58,5 miljoen euro.



Inheemse stam

Hard Rock Hotels, dat eigendom is van de Seminole, een stam inheemse Amerikanen, probeerde vier jaar geleden het voormalige Paleis van Justitie aan de Prinsengracht te kopen. Dat ging op het laatste moment niet door doordat de gemeente de formule er niet vond passen en omdat er onduidelijkheid was over één van de vastgoedpartners.



