AMC liet steken vallen bij studie galwegkanker

Het ziekenhuis informeerde patiënten daar pas over nadat het AD vragen stelde. Ook werd lang gewacht met het samenstellen van een interne commissie. De veiligheid van patiënten was daardoor mogelijk in het geding.



Dat meldt de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in een maandag verschenen rapport.



De toezichthouder, die waakt over medische proeven in Nederland, stelt dat patiënten en nabestaanden veel eerder hadden moeten weten dat het onderzoek was stopgezet en waarom. Dat gebeurde nu pas in maart 2018, anderhalf jaar na dato.



Zelf kreeg de CCMO helemaal geen melding van het ziekenhuis. Dat moet eigenlijk binnen een week na het stopzetten van de studie gebeuren. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wist van niks.



Buisje

In de studie onder de kankerpatiënten, die in 2013 begon, werden twee methoden om vanuit de lever vocht af te voeren met elkaar vergeleken. Bij de helft van de patiënten werd via de keel een buisje ingebracht, bij de andere helft via de huid.



Doel was te bepalen welke methode beter was. Verwachting was dat de tweede methode minder complicaties op zou leveren.