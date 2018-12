AMC kocht hoofden van omstreden 'body brokers'

Dat blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters en Nieuwsuur.



Het Amsterdamse ziekenhuis kocht lichaamsdelen bij de Amerikaanse body brokers MedCure en Science Care. Dat zijn zeer winstmakende commerciële bedrijven die handelen in lichaamsdelen van mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.



Veel nabestaanden van mensen die dit deden, wisten bovendien niet precies weten wat er met gedoneerde lichamen is gebeurd. Ze zouden niet weten dat lichamen in delen over de hele wereld werden verhandeld en er flink aan verdiend werd.



Donate your body

Het AMC zegt na vragen van Nieuwsuur te zijn gestopt met de inkoop van hoofden. Het ziekenhuis heeft, ondanks dat het legaal is, moeite met de 'agressieve manier' waarop Science Care nieuwe klanten werft.



"We hebben begrepen dat Science Care agressief aan het acquireren is in verpleeghuizen en hospices. En als Science Care alleen maar gaat zitten jagen van 'u kunt uw begrafeniskosten voorkomen' en 'donate your body', dat is iets wat wij niet wisten," zegt Freek Dikkers, hoofd KNO AMC.



Diepgevroren

Dat het AMC de hoofden uit de Verenigde Staten haalde, was volgens Dikkers noodzakelijk. Deze moeten van een bepaalde kwaliteit zijn en diepgevroren. Een dergelijk aanbod kon hier in Nederland niet geleverd worden. Het Amsterdamse ziekenhuis kocht tussen 2008 en 2018 ieder jaar tussen de dertig en vijftig diepgevroren hoofden.



Naast het AMC, kocht ook het Erasmus MC uit Rotterdam lichaamsdelen bij een Amerikaanse bedrijf. Ook dit ziekenhuis is daar inmiddels mee gestopt.