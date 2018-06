AMC en VUmc gaan samen verder als Amsterdam UMC

De anatomische les

Leuk detail is dat dokter Nicolaes Tulp werd geboren als Claes Pieterszoon. Hij was zo verzot op tulpen dat hij er zijn naam op had aangepast.



In zijn tijd had hij al veel aanzien, maar hij werd pas wereldberoemd na zijn dood. Dit dankzij Rembrandt van Rijn die in 1632 'de anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp' schilderde.



Op het schilderij is dokter Tulp te zien tijdens een van zijn anatomische lessen op de zolder van de Waag op de Nieuwmarkt, wat de plek van de ondertekening van de bestuurlijke fusie verklaart.



1632 was niet alleen het jaar dat Rembrandt dit meesterwerk schilderde, het was ook het jaar van oprichting van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA en dus ook het AMC.



