Ambulances tot maandagochtend niet welkom bij spoedeisende hulp VUmc vanwege personeelsuitval

Amsterdam UMC op de locatie VUmc (De Boelelaan). Beeld ANP / Peter Hilz

De 48-urige sluiting van de spoedeisende hulp op de locatie VUmc is nodig om de kwaliteit van de zorg in Amsterdam UMC te waarborgen. De traumakamer − voor patiënten met acuut, ernstig en levensbedreigend letsel − is op De Boelelaan niet beschikbaar. Minder acute patiënten die op eigen houtje binnenkomen, kunnen er wel worden geholpen.

De ernstige SEH-patiënten van Amsterdam UMC worden uitsluitend behandeld op de locatie AMC, op de Meibergdreef in Zuidoost. Of ze worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de regio.

Roosterproblemen

Een woordvoerder van Amsterdam UMC zegt dat patiënten niet worden benadeeld, omdat de SEH-capaciteit van het fusieziekenhuis hetzelfde is, ondanks het tekort aan personeel. “De locatie AMC hebben we geprobeerd goed in te richten voor de ambulances. Doordat alles nu bij elkaar zit, krijgen zij meer voor elkaar.”

Het besluit tot de tijdelijke SEH-sluiting van locatie VUmc werd vrijdag genomen, omdat veel medewerkers zich ziek hebben gemeld. “Omdat we problemen hadden met het rooster, moeten we het zo oplossen,” aldus de woordvoerder. Het is bij zijn weten de eerste keer dat het ziekenhuis een dergelijke maatregel moet nemen.

Permanente sluiting

De tijdelijke sluiting van de SEH op de locatie VUmc loopt vooruit op de permanente sluiting , volgend jaar. Vanwege de samenvoeging van afdelingen is het bestuur van het fusieziekenhuis van oordeel dat de SEH in Amsterdam Zuid kan verdwijnen. Een deel van het personeel wacht de aanstaande sluiting niet af en is zelf vertrokken; de banenmarkt in de zorg is immers zeer gunstig.

Een tekort aan zorgpersoneel speelt ook andere ziekenhuizen parten. In Amsterdam is de situatie nijpender dan in regio’s met een lager aantal ziekenhuizen, zoals in Groningen. Ook het OLVG kampt bijvoorbeeld met krapte op de afdeling geboortezorg.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: