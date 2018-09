Ambulancedienst leidt gewone verpleegkundigen op

Met deze pilot hoopt de dienst een oplossing te bieden voor het grote tekort aan ambulancebroeders.



De verpleegkundigen worden in eerste instantie ingezet op het zogeheten besteld vervoer - dat zijn bijvoorbeeld ritten waarbij patiënten van het ziekenhuis naar het verpleeghuis moeten worden vervoerd. Het moet de druk van de ketel halen.



Werkdruk

De werkdruk is namelijk hoog door personeelsgebrek en een groei van het aantal ritten. Het tekort aan ambulanceverpleegkundigen (30 op de 250) is een grote zorg. Vorig jaar werden er 20 intern opgeleid, terwijl er 19 vertrokken naar ambulancediensten buiten Amsterdam of het ziekenhuis.



De hoop en de verwachting van de directie is dat de instroom van deze extra verpleegkundigen ervoor zorgt dat de werkdruk afneemt.



Noodoplossing

Sinds april huurt Ambulance Amsterdam ook drie patiëntenvervoerders in om een deel van het 'besteld vervoer' te doen. Een noodoplossing, zei directeur Frans Sier van Ambulance Amsterdam.



De directie hoopt via deze pilot nieuwe mensen aan zich te binden, die ze intern kunnen opleiden zodat ze later ook op de spoedambulance kunnen.



De pilot is een initiatief van de Regionale Ambulancevoorzieningen Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond