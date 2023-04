Ambtenaren onderzochten islamitische scholen achter rug van Halsema om

Islamitische basisschool Al Jawhara in Oost. Beeld Joris van Gennip

In november vorig jaar berichtte Het Parool dat tussen 1 oktober 2018 en eind oktober 2019 de As Siddieqscholen een zogenoemde Bibob-procedure moesten doorlopen op last van de gemeente, waarbij onder andere geldstromen tegen het licht zouden worden gehouden.

Het was de allereerste keer dat de Wet Bibob in het onderwijsveld werd ingezet. Nadien overkwam dat alleen nog het islamitische Cornelius Haga Lyceum, wat leidde tot felle kritiek van hoogleraren, die spraken van een ‘bestuurlijke guerilla’.

Daarom is het des te opmerkelijker dat burgemeester Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman van niets wisten toen ambtenaren vanuit het stadhuis een Bibob-procedure startten. Het college had hiervan ‘eerder op de hoogte willen worden gesteld’, staat in de beantwoording van raadsvragen van Denk-fractievoorzitter Sheher Khan.

Criminele beïnvloeding

As Siddieq bestaat uit de basisscholen Al Maes (De Baarsjes), Al Jawhara (Indische Buurt) en Al Yaqoet (Nieuwendam-Noord). Met ruim 1200 leerlingen en zo’n 200 personeelsleden is het de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam.

Het college stelt dat als uitgangspunt destijds bij een subsidieaanvraag Bibob-onderzoek kon volgen ‘wanneer er signalen bestaan van criminele beïnvloeding’. In dit geval betroffen die signalen mediaberichten over radicalisering bij de Tawheedmoskee in Amsterdam-West. Van oudsher bestaan nauwe bestuurlijke banden tussen die moskee en de As-Siddieqscholen.

Het onderzoek leverde niets op en nam ruim een jaar in beslag. Volgens het stadsbestuur was dat ongebruikelijk en duurde het te lang.

Verlammende uitwerking

Het Parool schreef in november 2022 dat het onderzoek een verlammende uitwerking had op het schoolbestuur. “Alles lag stil in die periode,” aldus een betrokkene. Het college zegt zich dat te kunnen voorstellen en begrijpt dat hierover nu vragen worden gesteld. ‘Het college is destijds ambtelijk niet op de hoogte gesteld van deze procedure. Dat had anders gemoeten.’

Tijdens de procedure gaf het Openbaar Ministerie (OM) de gemeente een tip die ertoe leidde dat ook het Landelijk Bureau Bibob zich over de zaak boog. Het laatste woord over die tip is nog niet gezegd, blijkt uit de beantwoording van de raadsvragen. Het college schrijft dat het Bibob-beleid continu wordt geëvalueerd. Daarbij gaat het in gesprekken met het OM, nadrukkelijk ook om de in deze zaak verstrekte OM-tip.

Grenzen van de wet

Het stadsbestuur is het oneens met kritiek die hoogleraar lokaal bestuur en recht Albertjan Tollenaar in november in Het Parool uitte. Hij zei dat Amsterdam de grenzen van de wet heeft opgezocht, ‘omdat er ogenschijnlijk geen concrete aanwijzing was voor een strafbaar feit’. Volgens het college diende het Bibob-onderzoek nu juist om na te gaan óf er een strafbaar feit was. Dat neemt niet weg dat de procedure geen herhaling verdient, aldus het stadsbestuur.

In de beantwoording staat ook dat in 2019 nog een andere school diepgaander getoetst is op grond van de Wet Bibob. Vanwege een geheimhoudingsverplichting in die wet blijft de naam van de school onbenoemd. Aannemelijk is dat dit gaat om het Haga Lyceum, dat destijds in verband werd gebracht met radicalisering. Tot nu toe was alleen bekend dat het ministerie van Onderwijs een Bibob-procedure was gestart tegen de school. Nu lijkt dus ook de gemeente dit te hebben gedaan.

Het stadsbestuur nam twintig weken de tijd voor de beantwoording van de raadsvragen van Denk. Officieel bedraagt de termijn vier weken. In 2020 becijferde de Rekenkamer dat beantwoording doorgaans ruim 8 weken duurt.