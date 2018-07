Ambtenaren afgeluisterd op stadhuis in zaak-Ait-Taleb

18.000 Er zouden drie facturen van 18.000 euro zijn ingediend waarvoor niet gewerkt zou zijn.

Fraude met nota's

De affaire rond Ait-Taleb, die in juli 2017 met strafontslag was gestuurd nadat grote bestuurlijke onrust was ontstaan over haar werkwijze, is in strafrechtelijke zin inmiddels teruggebracht tot de betrekkelijk eenvoudige verdenking rond de drie facturen. De ambtenaar werkte volgens justitie samen met Saïd J., die driemaal een factuur à 18.000 euro indiende terwijl hij daarvoor niet had gewerkt.



Volgens het OM, dat zich uitsluitend richt op de drie facturen en verder niet kijkt naar de omstreden gang van zaken op de afdeling radicalisering, zijn de werkzaamheden voor dat geld nooit uitgevoerd.



Ait-Taleb en J. zeggen echter dat er wel degelijk is gewerkt voor die betalingen, maar dat die werkzaamheden bewust buiten de boeken zijn gehouden omdat die geheim waren: J. nam immers deel aan de omstreden 'grijze campagne'. Met die nooit uitgevoerde campagne wilde de gemeente met filmpjes die J. zou maken jongeren weerhouden van het radicale pad.



Grijze campagne

De advocaten van Ait-Taleb en J. willen een trits getuigen horen, onder wie Ait-Taleb's voormalig superieuren Ruud IJzelendoorn en Lisa Scheerders. Die getuigen zullen de rechtbank meer inzicht kunnen geven in hoe geheim de grijze campagne nu werkelijk is geweest.



Daarnaast kunnen zij mogelijk iets zeggen over de werkzaamheden die J. uitvoerde en over de gebruikelijke gang van zaken rond facturen. Ook de Britse radicaliseringsexpert David Kenning moet worden gehoord, menen de advocaten. De rechtbank buigt zich nu over die verzoeken.



Saadia Ait-Taleb en Saïd J. waren zelf overigens niet aanwezig bij de zitting. Volgens advocaat Korver heeft zijn cliënte zich in het buitenland gevestigd, daartoe genoopt door 'de aantasting van haar persoon en haar reputatie.'



