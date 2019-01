Ambrien (16) krijt vulgaire teksten tegen seksuele intimidatie

"Ik was in shock en realiseerde me meteen dat het naroepen van mensen met intimiderende uitspraken een serieus probleem is. Ook in Nederland, ook in Amsterdam. Daar moeten we ons bewust van worden. Nee, het zijn geen complimenten. We moeten er niet luchtig over doen, of erom lachen. Er moet iets aan gedaan worden."



Vooringenomenheid

Het ingevoerde sisverbod in Rotterdam en Amsterdam is volgens de tiener een begin, maar geen oplossing. "Als er een boete of andere straf wordt opgelegd, is het al gebeurd." Belangrijker vindt de student media en redactie aan ROC Amsterdam dat er wordt geïnvesteerd in educatie.



"Op scholen en thuis, je moet er vroeg mee beginnen. Zo kunnen we dit gedrag stoppen. Of, nou ja, in elk geval verminderen".



Op Instagram heeft Moeniralam bijna vijfduizend volgers. Dagelijks stuurt een tiental vrouwen teksten die ze ongewild hebben moeten aanhoren. "Het is niet arrogant bedoeld, maar ik ben trots op wat ik heb bereikt."