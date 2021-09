Amaze aan de Elementenstraat: ‘nieuwe manier van uitgaan’ prikkelt de zintuigen

Donderdag zijn de deuren geopend van Amaze, een uitgaansgelegenheid van evenementenorganisator ID&T waarbij bezoekers worden meegenomen op een ‘audiovisuele trip’. Een overdonderende attractie, waar je toch de feestgangers om je heen begint te missen.

‘Laat het over je heen komen,’ wordt geadviseerd, vlak voordat je de eerste, donkere ruimte naar binnen gaat. Een overbodig advies: je hebt weinig keus als je even later volledig wordt overgeleverd aan een intense mix van elektronische muziek, felle lichten, rookmachines en andere effecten.

ID&T heeft sinds het uitbreken van de coronapandemie festival na festival moeten afzeggen, maar van stilzitten is duidelijk geen sprake geweest. De grootschalige protestacties en rechtszaken tegen de staat zullen weinigen zijn ontgaan. Maar daarnaast hebben ze ‘in het grootste geheim’ hun locatie aan de Elementenstraat in West omgetoverd tot Amaze, een moeilijk te omschrijven uitgaansgelegenheid.

Want is het een interactief museum? Een kunstproject? Een attractie? Als je weer buiten staat weet je het eigenlijk nog steeds niet. De ervaring bestaat uit zeven ruimtes waar bezoekers – met z’n zessen tegelijk – in een uur tijd doorheen lopen. In elke ruimte wordt op een andere manier een beroep gedaan op je zintuigen en ingespeeld op bewegingen die je maakt.

Zo sta je in de ene kamer in een door muziek gestuurde lasershow, in een andere ruimte dien je je een weg te banen door een soort spiegeldoolhof. Op enig moment wordt ongemerkt een foto van je gemaakt die later weer verschijnt, elders neem je plaats op een schommel voor een interactief scherm. Ook is er een glazen box waarin je kunt dansen tussen rondwaaiende confetti en een zaal waarin je vanachter een mengpaneel zelf de controle neemt over licht en muziek.

Schommelen voor een interactief scherm. Beeld Nina Schollaardt

Ontsnappen

“Het is een nieuwe vorm van uitgaan,” zegt ID&T-medeoprichter Irfan van Ewijk, die zelf ook moeite heeft het concept te kaderen. “Dit is anders dan wat wij tot nu toe hebben gedaan, toch voelt het dichtbij. Wij hebben dertig jaar ervaring met het mensen laten ontsnappen aan de realiteit en ze de puurste emoties te laten ervaren. Dat is wat wij met Amaze ook proberen te doen.”

De sfeer van ID&T-festivals als Mysteryland, Milkshake en Amsterdam Open Air komt inderdaad terug. Misschien nog wel het meest in de een-na-laatste zaal, waar oplichtende pilaren en schermen de elektronische muziek naar een nieuw niveau tillen. Indrukwekkend om met zo’n klein groepje in te staan, maar ergens schuurt het ook een beetje, want de ruimte vraagt eigenlijk om honderden uit hun dak gaande feestgangers.

Daar is Van Ewijk het mee eens, die verlangend uitkijkt naar een tijd waarin de zaal volledig gevuld kan worden. Want Amaze is niet bedoeld als een tijdelijk coronaproof uitje om in stijl de pandemie mee uit te zitten. De ambitie is dat de locatie straks naast de gangbare uitgaansgelegenheden blijft bestaan. “Misschien kunnen we hier op een gegeven moment wel speciale meditatiesessies gaan organiseren met dezelfde technieken, maar ook bijvoorbeeld grootschalige feesten.”

De volgens Van Ewijk oneindige mogelijkheden maken de doelgroep van Amaze breed. ID&T heeft een 24-uursvergunning voor het pand en is van plan die te benutten zodra het kan. “Jongeren moeten midden in de nacht kunnen feesten,” zegt Van Ewijk, “maar je moet hier ook op een zondagmiddag naartoe kunnen komen met je kinderen.”

Een kunstwerk dat reageert op je bewegingen. Beeld Nina Schollaardt