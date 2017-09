Amateurvoetbalclub SV RAP ontvangt jubileumpenning

SV RAP werd oorspronkelijk op 14 november 1887 opgericht, maar dit jaar viert de club slechts het honderjarig bestaan. Dit verschil van dertig jaar valt te verklaren door het feit dat de club op 15 juni 1917 fuseerde met de clubs Volharding en Amstels CC, tot het huidige SV RAP. Deze fusie wordt gevierd, omdat die een doorstart betekende voor de club, die een tijd tot de top van het Nederlandse voetbal behoorde.



Volgens de gemeente is SV RAP een 'zeer betrokken vereniging, waar iedereen welkom is'. Zo wordt het feit geroemd dat de club in het kader van Coming Out Day in 2016 een regenboogvoetbal heeft aangeschaft.



De jubileumpenning van de stad Amsterdam wordt uitgereikt aan clubs, verenigingen, stichtingen en bedrijven die al sinds hun oprichting in de stad zijn gevestigd en die een 50-jarig jubileum (of een veelvoud van 25 daarboven) te vieren hebben.